Храп — не просто громкий звук: как нарушения сна влияют на здоровье

Врач рассказал, когда храп становится проблемой и как избавиться от храпа раз и навсегда

Признайтесь честно – вы хорошо высыпаетесь? Ведь от качества сна зависят внимание, память, настроение, скорость реакции. Для водителя это особенно важно: за рулем даже несколько секунд снижения концентрации могут иметь серьезные последствия.Если человек регулярно спит плохо, организм не успевает полноценно восстанавливаться. Днем появляются сонливость, головные боли, становится сложнее сосредоточиться. При длительных нарушениях сна растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему: повышается риск гипертонии, нарушений сердечного ритма, инфаркта и инсульта.

Одной из причин такого состояния может быть обычный на первый взгляд храп.

Когда храп становится проблемой

Храп возникает, когда во время сна воздух проходит через суженные дыхательные пути и заставляет мягкие ткани глотки вибрировать. Иногда это действительно просто громкий звук. Но у части людей храп сопровождается более серьезным нарушением – синдромом обструктивного апноэ сна.

При апноэ дыхание во сне периодически останавливается. Такие эпизоды могут длиться более 10 секунд и повторяться много раз за ночь. Организм реагирует на нехватку кислорода, и мозг кратковременно пробуждает человека, чтобы восстановить дыхание. Сам человек чаще всего этого даже не замечает. В итоге сон становится прерывистым и перестает выполнять свою главную задачу – восстанавливать организм.

«Люди редко воспринимают свой храп как медицинскую проблему.

Чаще о нарушениях сна говорят косвенные признаки: человек спит вроде бы достаточно, но утром не чувствует себя отдохнувшим, а днем его постоянно клонит в сон.

Если такое повторяется регулярно, стоит проверить качество сна и исключить нарушения дыхания во сне», – говорит врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Александр Развозжаев.

Откуда берется храп

Причины храпа могут быть абсолютно разными. Например, мешать свободному прохождению воздуха способны искривленная носовая перегородка, увеличенные небные миндалины, особенности строения мягкого неба и глотки. Имеют значение хроническая заложенность носа, аллергический ринит и увеличение массы тела.

На храп также влияют алкоголь и некоторые седативные препараты. Они расслабляют мышцы верхних дыхательных путей, из-за чего во сне просвет дыхательных путей может становиться уже.

Поэтому лечить храп «вообще» невозможно. Сначала нужно понять, почему он появился и сопровождается ли нарушением дыхания.

Как найти причину

Диагностика начинается с консультации оториноларинголога. Врач оценивает состояние носа и глотки, особенности дыхания и строение верхних дыхательных путей. При необходимости назначаются дополнительные исследования и консультация сомнолога – специалиста по сну.

Есть исследование, которое позволяет посмотреть, что происходит с дыхательными путями непосредственно во время сна. Это слип-эндоскопия.

Во время этой процедуры пациент погружается в медикаментозный сон, максимально приближенный к естественному. Врач с помощью тонкого эндоскопа наблюдает за дыхательными путями и видит, на каком уровне возникает их сужение.

«При обычном осмотре пациент бодрствует, а храп и остановки дыхания возникают во сне. Слип-эндоскопия позволяет увидеть именно те изменения, которые происходят во время сна. Мы можем определить уровень и характер сужения дыхательных путей и понять, какая тактика лечения будет наиболее эффективной», – объясняет врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Александр Развозжаев.

Как лечат храп

Лечение зависит от причины и результатов обследования. Иногда достаточно скорректировать образ жизни: снизить вес при его избытке, отказаться от алкоголя перед сном, нормализовать носовое дыхание. При заболеваниях носа или носоглотки врач назначает соответствующее лечение.

При обструктивном апноэ сна часто используют СИПАП-терапию. Аппарат через маску подает воздух и не дает дыхательным путям перекрываться во время сна. В результате дыхание становится стабильнее, а сон качественнее.

Если храп связан с анатомическими особенностями, может потребоваться хирургическое лечение. «В таких случаях мы оцениваем, где именно возникает сужение дыхательных путей, и подбираем подходящий вариант коррекции. Это может быть исправление носовой перегородки, уменьшение объема тканей, мешающих дыханию, или другие вмешательства на верхних дыхательных путях», – рассказывает Александр Развозжаев.

«СМ-Клиника» для лечения храпа применяет малотравматичные технологии, в том числе радиоволновую хирургию. В результате сон становится тихим и глубоким, вместе с храпом уходит и апноэ.

В заключение

Хороший сон начинается с нормального дыхания. Когда вместе с храпом появляются остановки дыхания, утренние головные боли или сонливость днем, стоит разобраться, что происходит во сне. Если найти причину и устранить её, ночи становятся спокойнее, а дни бодрее.

И за руль лучше садиться выспавшимся, а не надеяться, что кофе и музыка погромче победят сонливость.

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