Что дешевле в 2026 году: личная машина, такси или каршеринг

Личный автомобиль, такси или каршеринг: посчитали выгоду каждого варианта в 2026 году

Содержание автомобиля в 2026 году точно нельзя назвать недорогим удовольствием. Исполнительный директор Управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян отмечает, что машина массового сегмента стоимостью 2-3 млн рублей, в среднем, обходится владельцу в 25-40 тысяч рублей в месяц, то есть в 300-480 тысяч рублей в год. В эту сумму входят топливо, страховка, плановое техническое обслуживание, сезонная смена шин, амортизация и внеплановый ремонт.

Сколько стоит личный автомобиль

Если автомобиль ездит активно и за год набегает 20-25 тысяч километров, итоговые расходы могут оказаться еще выше. Сильнее всего в 2026 году подорожали запчасти и сервис: на это повлияли изменения в логистике, смена поставщиков и высокая доля импортных деталей. Параллельно растут страховые платежи, особенно по каско, потому что ремонт машин становится дороже. Топливо тоже дорожает.

По расчетам аналитиков, при активной эксплуатации и с учетом всех расходов личный автомобиль способен обходиться в 60-80 тысяч рублей в месяц – и это еще при условии, что машина не преподнесет серьезных сюрпризов. К этому добавляется и потеря стоимости: каждый год автомобиль дешевеет на 10-15%, а значит, часть денег просто исчезает вместе с его рыночной ценой.

Такси в сравнении с личным авто выглядит не таким уж дорогим вариантом.

Сколько мы тратим на такси?

Эксперты считают, что средний городской житель тратит на поездки около 1500 рублей в день, то есть примерно 45 тысяч рублей в месяц.

Даже если человек ездит на такси часто, расходы обычно не переваливают за 60 тысяч рублей в месяц.

В итоге разница между собственным авто и такси может достигать 20 тысяч рублей ежемесячно, а за год – превращаться в сотни тысяч.

Разумеется, у такси есть свои неудобства. Машину приходится ждать, не всегда получается ехать с привычным комфортом, а в часы пик и плохую погоду цены растут. И все же, если смотреть только на деньги, для многих жителей города такси выходит дешевле собственного автомобиля.

Каршеринг: золотая середина?

Каршеринг часто выбирают те, кто любит водить автомобиль, но покупать его не готов. По расчетам аналитиков, в Москве при годовом пробеге 12 000 км такой формат обходится примерно в 388 тысяч рублей в год. В среднем по России личный автомобиль все же дешевле, чем постоянное использование каршеринга. Но у тех, кто ездит нечасто или в основном по городу, картина может быть другой: по некоторым оценкам, при пробеге 15-20 тысяч км в год каршеринг оказывается выгоднее собственной машины на 40-100 тысяч рублей.

Хотя цена владения и остается высокой, у личного автомобиля есть и нематериальные плюсы. Своя машина не привязывает к расписанию, не заставляет мокнуть под дождем в ожидании такси и не требует искать свободный автомобиль каршеринга в час пик. Сел, поехал – и все. Плюс к этому идут привычный комфорт и личное пространство.

Но главное, что меняет картину, – это способ приобретения автомобиля. Покупка в кредит при текущих ставках (средняя полная стоимость кредита на новые авто – около 14,5% годовых, на подержанные – до 22,7%) делает владение машиной еще более дорогим. А если добавить сюда рост цен на новые автомобили (средняя цена в июле 2026 года – 3,51 млн рублей, а по некоторым данным – до 3,78 млн), то становится понятно: классическая покупка для многих становится неподъемной.

Ашот Ерицян, исполнительный директор Управления по работе с партнерами «СберЛизинга»:

– Снизить расходы можно за счет более внимательного планирования. В частности, помогает выбор подходящих страховых программ, отслеживание акций сервисных центров и заблаговременная подготовка к сезонной смене шин.

Что в итоге

Выгода каждого варианта зависит от того, как именно человек использует транспорт и сколько времени проводит в дороге. Если за год набегает 20-30 тысяч километров, если нужно возить семью, грузы или просто хочется много времени проводить за рулем, личный автомобиль по-прежнему выглядит самым разумным решением. Если поездки редкие, в основном городские, и без желания тратиться на обслуживание, такси или каршеринг могут выйти дешевле. По сути, здесь решает не только цена покупки, но и весь хвост сопутствующих расходов.

О том, сколько можно сэкономить, отказавшись от личного авто, «За рулем» уже подробно рассказывал.