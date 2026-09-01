«За рулем»-сентябрь: новинки на авторынке; всё о топливе пониженных экоклассов, ПДД и кредитах
Журнал «За рулем» – старейшее и самое популярное автомобильное издание в России. Основан в 1928 году. Этот номер – 1143-й по счету.
«За рулем» № 9/2026
В этом номере:
- Топливо пониженных экоклассов: вся подноготная, технический анализ, советы экспертов, наше мнение
- Волга К40: самая доступная из возрожденных Волг
- Семиместный Москвич М90 с полным приводом и автоматом – или Geely Okavango, или Tenet T8?
В нашем портфолио – профессиональные тесты, проводимые, в том числе, в Центре испытаний НАМИ в Дмитрове, на шинных полигонах, на собственной испытательной базе и в техническом центре
- Снова о бензине: все методики промывки топливных форсунок, самостоятельно и на сервисе
- Редакционная Лада Нива Travel 1.8 после пяти месяцев эксплуатации
- Контроль ПДД с беспилотников: когда и как
- Кроссовер Tenet T4L российского производства: много автомобиля за свои деньги
- Эксклюзив «За рулем»: бывшие сотрудники АЗЛК оценивают Москвич М70
- Подержанный Subaru Forester – вариатор не страшен, но есть другие нюансы
- И снова о бензине: чем защитить себя от воровства топлива из бака?
- Changan CS75 Pro – один из самых доступных трехрядных кроссоверов на рынке
- Испытываем армированные скотчи: выглядят одинаково, работают по-разному!
- Покупаем автомобиль – брать кредит или нет?
Мы знаем автомобильную жизнь изнутри: рассказываем обо всем, что связано со страховкой, штрафами, дорогами, автомобильным рынком, запчастями, эксплуатацией машин
- Экскурсия на вторичный рынок: выбираем кроссовер по «параимпорту», Renault Sandero, Kia Stinger
- Гигантская Toyota Sequoia из Америки – ее можно купить новой!
- Ретротест: кабриолет Лада Самара Fun родом из 90-х
- Газель NN 4x4: идеальный автомобиль для России?
... и многое другое!
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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Авторы «За рулем» выступают экспертами на внешних площадках – на телевидении, радио, в других СМИ. В редакционном коллективе – только профессионалы: инженеры, конструкторы, изобретатели, мастера спорта, испытатели и механики, много лет проработавшие на АВТОВАЗе, Renault, АЗЛК, Московском электромеханическом заводе, в гоночных командах.
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