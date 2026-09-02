Как автоспорт помогает в разработке продуктов для автомобилистов?

Автоспорт — это не только зрелищные заезды и борьба за доли секунды.

Это настоящее поле для экспериментов, в котором инженеры обкатывают передовые технологии, которые впоследствии находят своё место в гражданском автопроме. Как подчеркивает гонщик, многократный чемпион международных соревнований, основатель бренда суперкаров Rossa, Роман Русинов, многое из того, что сегодня делает повседневную езду безопаснее, комфортнее и динамичнее, — от шасси до цифровых систем — зародилось на треке.

Технологии, ставшие классикой

«Один из самых ярких примеров — дисковые тормоза. Впервые они появились на болиде Формулы-1 BRM Type 15 в 1951 году. Они компактнее и легче своих барабанных предшественников, а благодаря открытой конструкции быстро отдают тепло, которое в колоссальном количестве выделяется при торможении. Поначалу колодки из дорогих сплавов были доступны только в премиум сегменте, но сегодня дисковые тормоза устанавливаются повсеместно на бюджетные автомобили и даже велосипеды.

Фото: Станислав Тэн

Не менее показательная история у полного привода, который долго был уделом вездеходов и внедорожников. Всё изменилось после появления Audi Quattro, триумфально ворвавшейся в чемпионат по ралли 1980 года. Успех команды доказал, что подача крутящего момента на все колеса поможет не только преодолеть яму или забраться на крутой склон, но и сохранить стабильность на большой скорости и в сложных погодных условиях. Благодаря этим качествам, полный привод распространился на весь спектр легковых моделей.

Фото: Станислав Тэн

Полигон для расходников

Особое внимание в автоспорте уделяется и расходникам. Тормозные и охлаждающие жидкости, смазочные материалы – все они работают на пределе. Это даёт инженерам уникальную возможность в кратчайшие сроки собирать данные, недоступные в лабораторных условиях. Особенно это касается моторного масла, которое играет критическую роль в сохранении ресурса двигателя при экстремальных нагрузках.

Фото: Станислав Тэн

Например, наш суперкар Rossa регулярно выступает в марафонах на выносливость. Здесь двигатель часами работает на пределе возможностей, выдерживая колоссальные температурные и механические перегрузки. В таких условиях критически важно, чтобы моторное масло сохраняло стабильную вязкость, не выгорало и обеспечивало надёжную защиту от износа.

Тестовая программа Rossa проходит в тесном сотрудничестве с инженерами мобильной лаборатории G-Energy, которые оценивают состояние двигателя на треке по экспресс-анализу 1 капли отработанного масла. В качестве смазочного материала в рамках программы мы используем моторное масло G-Energy, способное выдерживать многочасовые предельные гоночные нагрузки. Так собираются уникальные данные о работе масла под нагрузкой, которые позволяют совершенствовать составы не только для гонок, но и для массового рынка: адаптировать масла к реалиям городской езды — пробкам, резким стартам, движению с прицепом или работе в жару.

Моторные масла G-Energy благодаря вашей поддержке прошли в финал премии Бренд года «За рулем». Проголосуйте за финалистов по этой ссылке

Схожий подход — и к остальным расходным материалам. Например, производители шин тестируют не только новые материалы, но и различные рисунки протекторов, чтобы найти оптимальный баланс между износом и сцеплением.

Фото: Станислав Тэн

Аксессуары с гоночным прошлым

Если говорить о самых привычных нам деталях, даже такой “аксессуар”, как зеркало заднего вида, впервые появился на гонках Indy 500 в 1911 году. В то время гоночные болиды были двухместными, и о соперниках, идущих на обгон, водителя предупреждал штурман. Но гонщик Рэй Харроун решил облегчить свой автомобиль оставив единственное кресло. Чтобы не создавать аварийной ситуации на трассе, он установил на капоте зеркало. Сегодня сложно представить машину без такой детали, но когда-то это было смелое новшество.

Фото: Станислав Тэн

Детали, улучшающие аэродинамику — спойлеры, воздуховоды, активные решётки радиатора, антикрылья — всё это не просто украшения. Их разрабатывали и совершенствовали, чтобы позволить болидам проходить извилистые трассы на большой скорости, направляя потоки воздуха так, чтобы они прижимали болид к асфальту, позволяя ему вписаться в поворот. Теперь дизайнеры и инженеры используют накопленные знания в дизайне кузовов легковушек, чтобы снизить сопротивление воздуха, а с ним – динамические качества и потребление топлива».