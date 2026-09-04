Лада Искра из парка «За рулем»: самое странное решение

Лада Искра SW Cross — отзыв владельца после нескольких месяцев эксплуатации

За несколько дней обычного теста успеваешь оценить разве что удобство размещения смартфона в салоне. При полноценной эксплуатации автомобиля возникает потребность пристроить множество мелких вещей. Кто-то просто беспорядочно разбрасывает их по салону. Мне такой подход не нравится: люблю, чтобы у всего было свое место и ничего не мозолило глаз. Удобна ли в этом смысле Искра?

Спереди есть небольшая ниша около левого колена водителя. В нее хорошо ложатся обычные и влажные салфетки. Ими пользуешься постоянно, удобно иметь их под рукой.

Основное место – бардачок. Он вместительный, с охлаждением и мини-органайзером на крышке. Но на подсветке сэкономили, ее нет ни в одной из комплектаций.

Лично мне не привыкать: на предыдущей редакционной Весте плафон перестал работать достаточно быстро. Но в целом это странно. Тем более, что разметка под плафон в верхней части корпуса есть. При желании его можно купить и установить – это сравнительно несложно.

Создатели Искры не поскупились на карманы в задних дверях, что для бюджетной модели неожиданно.

Карманы есть во всех четырех дверях. Передние большие, влезут бутылки, зонт, тряпки, свернутая ветровка. Задние явно спроектированы только под небольшую бутылку. Но для сидящих сзади это, пожалуй, почти самое нужное из мелких вещей в дороге. Тем более, что откидного подлокотника в спинке нет даже в дорогих версиях. А ведь именно в нём обычно размещают задние подстаканники.

Место под смартфон в Искре есть.

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Веста даже после рестайлинга не получила нишу под современный смартфон на центральной консоли. У Искры такая есть. На площадку перед рычагом коробки передач с запасом умещается даже большой гаджет. Там же рядом USB-порты, можно заряжать его даже коротким проводом. Высота позволяет положить два-три телефона друг на друга. Но вот рядом друг с другом их никак не пристроить.

Впрочем, не буду придираться к бюджетной Ладе: двойная площадка только входит в моду даже на передовых «китайцах».

В Искре нет карманов в спинках передних сидений. Лично мне их не хватает, в Весте они у меня не пустовали. Задним пассажирам было бы удобно класть в них гаджеты.

Самое странное решение – подстаканники.

На накладке между передними креслами есть место, чтобы разместить их удобно. Но все (целых три!) загнали аккурат под откидной подлокотник водительского сиденья.

На первый взгляд, пользоваться крайне неудобно. На самом деле особых проблем нет. Низкие стаканчики ставишь и вынимаешь без проблем, хотя и вслепую. Термокружки тоже умещаются. Самые высокие могут подпирать снизу подлокотник, делая его чуть выше.

Но и такое решение, как и в случае со смартфоном, удобнее, чем в обеих Вестах, старой и рестайлинговой.

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