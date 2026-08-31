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До 1 октября — крайний срок для «дешевых» автокредитов. А что же дальше?

Сергей Зиновьев выяснил, кому новые лимиты ЦБ закроют дорогу к автокредитам

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В июле Центробанк снизил ключевую ставку на четверть процента, до 14%.

Но радость заемщиков оказалась недолгой. Стоимость кредитов практически не изменилась, зато регулятор еще и ввел дисконт на неподтвержденные доходы (банки теперь видят только 90% от заявленной суммы) и, главное, анонсировал жесткую революцию в макропруденциальных лимитах (МПЛ), которая вступает в силу 1 октября.

То есть банк теперь не может выдавать автокредиты всем подряд – его портфель жестко регламентируют. Если у вас показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 50%, ваша заявка попадает в категорию рискованных. Банк имеет право выдать такой кредит, но доля таких клиентов во всем его портфеле автокредитов не должна превышать 20% (сейчас разрешено 25%). Это значит, что банки начнут выбирать: из нескольких заемщиков с высокой нагрузкой они одобрят только каждого пятого, а остальным откажут.

Правда, ЦБ исходит из того, что заемщик с высокой долговой нагрузкой при желании все же найдет деньги – если не в одном банке, то в другом, пусть и на менее выгодных условиях.

И тут возникает главная интрига: что выгоднее – бежать оформлять займ сейчас, пока старые правила еще работают, или подождать октября, когда банки станут осторожнее, но дилеры, возможно, начнут сезонное снижение цен?

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Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

До 1 октября — крайний срок для «дешевых» автокредитов. А что же дальше?

– Четкого ответа нет – все зависит от того, что именно вы планируете купить и какой суммы не хватает, а также от динамики ключевой ставки. Сам Центробанк, отвечая на вопрос о будущем изменении ставки, озвучивает все возможные сценарии: немного снизится, немного повысится или останется без изменений.

Одну четкую тенденцию обозначить можно: практически всегда поздняя осень и декабрь – период оживления продаж на фоне среднестатистического снижения цен на новые автомобили. Дилеры активируют акции и скидки, чтобы до конца года продать как можно больше машин. И самый весомый аргумент – индексация утилизационного сбора с 1 января 2027 года.

Коэффициенты вырастут на 10-20% для разных категорий машин – вместе с ними и цены.

Так что же делать? Если ваша долговая нагрузка уже сейчас вызывает опасения, а после 1 октября банки начнут отсеивать клиентов с высоким ПДН куда жестче, – медлить действительно не стоит. Лучше оформить кредит сегодня, пока старые лимиты еще работают, чем потом оказаться у закрытой двери.

Более подробно об этом – в сентябрьском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Кредитная история» из журнала «За рулем» № 09 за 2026 год.

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