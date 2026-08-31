До 1 октября — крайний срок для «дешевых» автокредитов. А что же дальше?

Сергей Зиновьев выяснил, кому новые лимиты ЦБ закроют дорогу к автокредитам

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В июле Центробанк снизил ключевую ставку на четверть процента, до 14%.

Но радость заемщиков оказалась недолгой. Стоимость кредитов практически не изменилась, зато регулятор еще и ввел дисконт на неподтвержденные доходы (банки теперь видят только 90% от заявленной суммы) и, главное, анонсировал жесткую революцию в макропруденциальных лимитах (МПЛ), которая вступает в силу 1 октября.

То есть банк теперь не может выдавать автокредиты всем подряд – его портфель жестко регламентируют. Если у вас показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 50%, ваша заявка попадает в категорию рискованных. Банк имеет право выдать такой кредит, но доля таких клиентов во всем его портфеле автокредитов не должна превышать 20% (сейчас разрешено 25%). Это значит, что банки начнут выбирать: из нескольких заемщиков с высокой нагрузкой они одобрят только каждого пятого, а остальным откажут.

Правда, ЦБ исходит из того, что заемщик с высокой долговой нагрузкой при желании все же найдет деньги – если не в одном банке, то в другом, пусть и на менее выгодных условиях.

И тут возникает главная интрига: что выгоднее – бежать оформлять займ сейчас, пока старые правила еще работают, или подождать октября, когда банки станут осторожнее, но дилеры, возможно, начнут сезонное снижение цен?

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Четкого ответа нет – все зависит от того, что именно вы планируете купить и какой суммы не хватает, а также от динамики ключевой ставки. Сам Центробанк, отвечая на вопрос о будущем изменении ставки, озвучивает все возможные сценарии: немного снизится, немного повысится или останется без изменений.

Одну четкую тенденцию обозначить можно: практически всегда поздняя осень и декабрь – период оживления продаж на фоне среднестатистического снижения цен на новые автомобили. Дилеры активируют акции и скидки, чтобы до конца года продать как можно больше машин. И самый весомый аргумент – индексация утилизационного сбора с 1 января 2027 года.

Коэффициенты вырастут на 10-20% для разных категорий машин – вместе с ними и цены.

Так что же делать? Если ваша долговая нагрузка уже сейчас вызывает опасения, а после 1 октября банки начнут отсеивать клиентов с высоким ПДН куда жестче, – медлить действительно не стоит. Лучше оформить кредит сегодня, пока старые лимиты еще работают, чем потом оказаться у закрытой двери.

Более подробно об этом – в сентябрьском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Кредитная история» из журнала «За рулем» № 09 за 2026 год.