Этот популярный кроссовер стал заметно бодрее и удобнее после рестайлинга

Обновленный Haval Jolion 2026: 150 л.с., полный привод и цены от 2,1 млн рублей

Если не брать в расчет Ладу, Haval Jolion уже несколько лет держится в России на первом месте по продажам. Среди кроссоверов у него и вовсе нет конкурентов по объему спроса. Причины понятны без длинных объяснений: машина довольно вместительная, у нее сложилась репутация надежной, да еще и полный привод доступен. С 2021 года собрали почти 250 тысяч таких автомобилей, а пять лет для модели – срок немалый, так что обновление выглядело вполне логичным.

Двигатель и коробка передач

Главное изменение спрятано под капотом. Модернизированный 1,5-литровый турбомотор H4B15L по-прежнему выдает 150 л.с., зато крутящий момент вырос сразу на 40 Н·м и достиг 270 Н·м. На деле разница чувствуется: ускорение до 100 км/ч стало почти на секунду быстрее.

Если раньше тяги хватало скорее впритык, то теперь у машины появился запас. Не приходится все время жать газ до упора – во многих ситуациях достаточно легкого нажатия. Пауз в работе роботизированной коробки передач стало меньше, а реакция на педаль газа – четче и понятнее.

Шайба уступила места более традиционному джойстику. Роботизированная коробка осталась прежней.

Коробку, кстати, не меняли. Она по-прежнему рассчитана на 300 Н·м, так что запас еще есть, хотя он уже не такой солидный, как прежде. Сам двигатель делают в Тульской области, и этот же агрегат используют на Haval H3.

Переход на экологический стандарт Евро-6 вместе с новой прошивкой снизил степень сжатия с 11.8 до 11. В теории это уменьшает риск детонации на 92-м бензине, хотя постоянно заправляться таким топливом все равно не лучшая идея.

Двигатель Джолиона собирается на заводе в Тульской области. Этот агрегат встречается и на Н3.

Есть еще один важный нюанс: обновленный мотор доступен только на версиях с полным приводом. У переднеприводных Jolion, как и раньше, стоит старый турбодвигатель на 143 л.с. с распределенным впрыском.

Интерьер Haval Jolion

В салоне первым делом бросается в глаза новый руль с толстым ободом. Он понравится не всем, зато регулировка по вылету теперь точно вопросов не вызывает. Еще одно заметное новшество – селектор коробки передач: вместо неудобной шайбы поставили привычный джойстик.

Передняя панель осталась прежней по архитектуре, но несколько доработок сделали интерьер удобнее. Появился, например, вращающийся регулятор громкости – вещь небольшая, зато в повседневной езде она реально добавляет комфорта.

Экран мультимедийной системы оставили прежнего размера, однако внутри у него теперь новое программное обеспечение. Впрочем, совсем новой систему назвать трудно: по архитектуре и наполнению она похожа на решения, которые уже используют в пикапах GWM и большом Haval H5. Та же история и с цифровой приборной панелью. Плюс появилось голосовое управление.

Цена Haval Jolion

По цене тоже все достаточно гуманно. Базовый Jolion Комфорт с передним приводом и механической коробкой стоит от 2,1 млн рублей. Самый доступный вариант с полным приводом оценивается в 2,65 млн, а топовая версия Техно+ – в 2,95 млн рублей.

У обновленного кроссовера, похоже, есть все шансы и дальше удерживать лидерство на рынке. Конечно, после Лады.