Haval Jolion с пробегом: брать или нет? К чему готовиться после покупки

Какую версию выбрать и на что смотреть при покупке Haval Jolion на вторичном рынке

Haval Jolion встречается и переднеприводный, и с полным приводом. Изначально были модификации с механической коробкой, но в реальности подавляющее большинство автомобилей на рынке оснащено роботизированной коробкой.

На переднеприводных версиях ставят мотор GW4G15K мощностью 143 л.с. Несмотря на привычные сомнения в адрес китайских двигателей, этот агрегат зарекомендовал себя вполне неплохо. Правда, примерно каждые 90 тысяч километров ему нужна регулировка клапанов. Около этого же пробега может понадобиться и замена цепи ГРМ – ресурс у нее небольшой. При этом серьезных массовых болячек за этим двигателем не отмечено.

Двигатель Haval GW4G15K мощностью 143 л.с.

На что смотреть при выборе?

Во время осмотра стоит обязательно проверить гарантийную историю. В первые годы выпуска проводилась отзывная кампания по замене лямбда-зонда. Кроме того, нужно внимательно посмотреть на патрубок турбины: известны случаи, когда из-за его разрыва машина теряла мощность.

Металл Haval Jolion хорошо сопротивляется коррозии.

Роботизированная коробка, как ни странно, особых проблем обычно не приносит. Толчки и рывки, которые для нее характерны, нередко убираются обычной перепрошивкой блока управления. Зато подвеску лучше проверить особенно тщательно: амортизаторы и опорные подшипники иногда просятся под замену уже к 100 тысячам километров. Колодки тоже расходуются быстро – бывает, что их хватает всего на 20 тысяч километров.

К проработке рабочего места водителя есть вопросы. Но ничего критичного, к чему нельзя было бы привыкнуть.

В целом китайские кроссоверы уже давно не выглядят «одноразовыми», по крайней мере, когда речь идет о надежности основных узлов. У Haval Jolion, к тому же, ушли в прошлое и массовые проблемы с коррозией.

Впрочем, новая машина всегда лучше подержанной. Цены на Haval Jolion 2026 модельного года не выглядят заоблачными. Так что при возможности рекомендуем обратить внимание на новый Джолион, тем более, эта модель только что претерпела рестайлинг.