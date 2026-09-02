Приглашаем на «Суперкубок ЗА РУЛЕМ»!

12 и 13 сентября на RDRC состоится финальная гонка сезона по дрэг-рейсингу

В прошлом году впервые прошел Суперкубок RDRC — новая гонка, завершившая гоночный сезон. В этом году RDRC и «За рулем» объединили усилия, чтобы провести «Суперкубок ЗА РУЛЕМ». Рассказываем, что это за событие и почему его нельзя пропустить.

Год назад «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» прошел в рамках II этапа RDRC, Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Масштабный фестиваль объединил выставку редких и классических автомобилей, выступление музыкальных групп, розыгрыш призов от партнеров, тест-драйвы, выступления экспертов и, конечно же, дрэг-рейсинг. В этом году фестиваль станет частью «Суперкубка ЗА РУЛЕМ» — уникальной гонки, которая соберет самые быстрые дорожные машины России.

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Новый турнир

В летнем гоночном сезоне 2026 года в российском автоспорте появился новый турнир — Кубок Москвы по дрэг-рейсингу, состоящий из трех этапов. Первый — легендарный фестиваль «Анлим Фест», история которого началась еще в конце 2000-х годов. Второй — «Московская Миля», проходящая при поддержке Департамента транспорта города Москвы. Финалом нового турнира и станет «Суперкубок ЗА РУЛЕМ».

Ключевая особенность этих гонок — заезды на большую дистанцию по сравнению с той, которая используется в RDRC: на 3/8 мили (600 метров) вместо 1/4 мили (402 метра). Это позволяет самым быстрым дорожным машина развить скорость более 300 км/ч, в то время как в Чемпионате России она редко переваливает за 250 км/ч даже у таких спорткаров, как BMW M3 или Porsche 911 Turbo S.

В субботу, 12 сентября, пройдут квалификационные попытки, а в воскресенье, 13 сентября, заезды в сетке на выбывание по Олимпийской системе.

Кто участвует

Стать частью «Суперкубка ЗА РУЛЕМ» могут пилоты на дорожных машинах от абсолютно стандартных до серьезно доработанных. В этом году на старт выйдут более 60 легендарных автомобилей со всей России мощностью от 500 до 2000 л.с. Среди них — модифицированные Audi R8 V10 Plus (1500 л.с.), BMW M4 Competition xDrive (1200 л.с.), Lamborghini Huracan (1300 л.с.), Porsche 911 Turbo S (1100 л.с.), а также самые быстрые серийные электромобили Xiaomi SU7 ULTRA (1548 л.с.) и Tesla.

В каких классах проходят заезды

Участники делятся на 6 классов от GT1 до GT6 в зависимости от времени прохождения дистанции.

GT1 — предельное время прохождения дистанции 3/8 мили не ограничено. В этой категории выступают Xiaomi, а также самые быстрые Audi R8, BMW M3/M4 и Lamborghini Huracan.

— предельное время прохождения дистанции 3/8 мили не ограничено. В этой категории выступают Xiaomi, а также самые быстрые Audi R8, BMW M3/M4 и Lamborghini Huracan. GT2 — предельное время прохождения дистанции 3/8 мили составляет 12,000 секунды. Это территория 1000-сильных Porsche 911 Turbo S и BMW M5, а также BMW M3/M4 с 800-сильными моторами.

— предельное время прохождения дистанции 3/8 мили составляет 12,000 секунды. Это территория 1000-сильных Porsche 911 Turbo S и BMW M5, а также BMW M3/M4 с 800-сильными моторами. GT3 — предельное время прохождения дистанции 3/8 мили составляет 12,501 секунды. В этой категории можно увидеть те же Porsche и BMW с моторами, развивающими около 850 сил, а также электромобили вроде Zeekr 001 FR.

— предельное время прохождения дистанции 3/8 мили составляет 12,501 секунды. В этой категории можно увидеть те же Porsche и BMW с моторами, развивающими около 850 сил, а также электромобили вроде Zeekr 001 FR. GT4 — предельное время прохождения дистанции 3/8 мили составляет 13,001 секунды. Зрители увидят заезды Nissan GT-R и BMW со стандартными турбинами, а также американские масл-кары Dodge Challenger SRT, включая очень редкую версию Demon. Мощность таких машин — около 750 сил.

— предельное время прохождения дистанции 3/8 мили составляет 13,001 секунды. Зрители увидят заезды Nissan GT-R и BMW со стандартными турбинами, а также американские масл-кары Dodge Challenger SRT, включая очень редкую версию Demon. Мощность таких машин — около 750 сил. GT5 — предельное время прохождения дистанции 3/8 мили составляет 13,501 секунды. Эта категория предлагает большое разнообразие техники с отдачей около 700 сил. Audi RS4 и RS6, BMW M3/M4 и M5/M8, Mercedes-AMG E63S.

— предельное время прохождения дистанции 3/8 мили составляет 13,501 секунды. Эта категория предлагает большое разнообразие техники с отдачей около 700 сил. Audi RS4 и RS6, BMW M3/M4 и M5/M8, Mercedes-AMG E63S. GT6 — предельное время прохождения дистанции 3/8 мили составляет 14,001 секунды. В ней на старт выйдут стандартные суперкары Lamborghini и Ferrari, а также доработанные немецкие машины мощностью около 600 л.с.

— предельное время прохождения дистанции 3/8 мили составляет 14,001 секунды. В ней на старт выйдут стандартные суперкары Lamborghini и Ferrari, а также доработанные немецкие машины мощностью около 600 л.с. GT7 — предельное время прохождения дистанции 3/8 мили составляет 15,001 секунды. В младшем классе обычно собираются американские спорткары, а также доработанные Audi S4/S5 и BMW 3-Series. Мощность — около 500 сил.

В каждом классе есть три важных ограничения. Предельное время прохождения дистанции 1/4 мили составляет 8,800 секунды. Предельная скорость на 1/4 мили — 280 км/ч. Предельная скорость на 3/8 мили — 305 км/ч.

Праздник для всей семьи

Ареной Суперкубка станет автодром RDRC Racepark — самый совершенный дрэг-стрип нашей страны, инфраструктура которого позволяет принимать этапы Чемпионата Европы по дрэг-рейсингу. Комплекс расположен в деревне Верея на территории бывшего аэропорта Быково, взлетно-посадочная полоса которого послужила основой для гоночного трека.

С трибун открывается вид на всю трассу, а прямо напротив них находится большой экран, на котором идет прямая трансляция соревнований. Также у зрителей есть возможность посетить паддок, посмотреть на машины участников и на работу команд в боксах, сфотографироваться с пилотами и взять у них автограф во время автограф-сессии.

Помимо гоночной программы гостей ждут выставка ретроавтомобилей и мотоциклов, музыкальные выступления, дрифт- и дрэг-такси, экскурсии по автодрому, полеты на вертолете, детский автослалом и другие активности. На территории фестиваля будут работать трибуны, фуд-корт, кальянная, а также детская зона RDRC Kids с аниматорами и аттракционами.

Добраться до автодрома можно на МЦД до станции Удельная или на личном автомобиле — парковка расположена прямо перед входом на автодром. Билеты — уже в продаже RDRC. Торопитесь — 11 сентября предусмотрено плановое повышение цен.