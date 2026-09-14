Мойка высокого давления Greenworks PW5130 – мощная очистка для дома и сада

Greenworks представляет мойку высокого давления PW5130 – надежный и производительный инструмент для очистки придомовой территории, садового инвентаря, декоративных покрытий и автотехники.

Сочетание мощного двигателя, долговечной алюминиевой помпы и продуманной эргономики делает PW5130 идеальным выбором для эффективной уборки.

Инженерная надежность и защита насосного узла

В основе PW5130 лежит электродвигатель мощностью 1700 Вт с медными обмотками, обеспечивающий стабильную работу даже при длительных нагрузках. Ключевое преимущество модели — усиленная алюминиевая помпа, оснащенная поршнями из нержавеющей стали. Такое сочетание материалов минимизирует коррозию и износ, гарантируя ресурс, сопоставимый с полупрофессиональным оборудованием.

Дополнительно гидросистему защищает встроенный фильтр предварительной очистки. Он отсекает песок, ржавчину из труб и крупные частицы до их попадания в насосный узел, что существенно снижает риск заклинивания и продлевает срок службы мойки при работе от открытых водоемов или бочек.

Универсальная эргономика: от горизонтали до вертикали

Конструкторы Greenworks уделили особое внимание мобильности и адаптивности устройства. Мойка оснащена прочными резиновыми колесами и телескопической рукояткой с фиксацией в двух положениях, что позволяет пользователям любого роста комфортно перемещать аппарат по участку, не прилагая лишних усилий.

Уникальная особенность PW5130 — возможность эксплуатации как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Горизонтальная установка гарантирует низкий центр тяжести и устойчивость на неровном грунте или плитке, а вертикальная экономит полезное пространство в гараже, кладовой или багажнике автомобиля при транспортировке.

Баланс давления и расхода для быстрой уборки

Несмотря на компактные габариты, аппарат демонстрирует высокую производительность: до 400 л/ч при максимальном давлении 130 бар (рабочее давление — 90 бар). Высокий расход воды эффективно смывает размытую грязь, сокращая время очистки больших площадей.

В комплекте поставляется полный набор аксессуаров для точной настройки струи под конкретную задачу:

ротационная грязевая фреза — для удаления въевшихся загрязнений, мха и старой краски;

форсунка 25° — универсальный режим для дорожек, заборов и колесных арок;

форсунка 40° — деликатная очистка чувствительных поверхностей;

форсунка 65° — широкий веер для нанесения и смывания моющего средства.

Все насадки подключаются через надежные резьбовые соединения М22×1,5. В отличие от распространенных пластиковых быстроразъемных коннекторов, металлическая резьба исключает люфты, протечки и износ посадочных мест при частой смене оснастки, что особенно важно для долгосрочной эксплуатации.

Продуманная организация и интеллектуальные функции

Для комфорта и безопасности пользователя реализована функция Total Stop: при отпускании курка пистолета двигатель автоматически останавливается, сбрасывая давление в системе. Это экономит электроэнергию, снижает уровень шума и предотвращает перегрев помпы в паузах между задачами.

Встроенный бачок позволяет дозировать автохимию или универсальные очистители без подключения внешних емкостей. Все элементы комплекта — 6-метровый шланг высокого давления с защитой от перегибов, 5-метровый сетевой кабель, пистолет с трубкой-удлинителем, насадки и фреза — имеют штатные посадочные места на корпусе. Такое решение исключает потерю аксессуаров, предотвращает спутывание шланга и поддерживает порядок в рабочей зоне. Класс защиты IPX5 и допуск к воде температурой до 40°C делают устройство универсальным для сезонного использования в любых погодных условиях.

На всю линейку моек Greenworks предоставляется расширенная гарантия 3 года, что подтверждает уверенность бренда в качестве сборки и надежности компонентов.

Основные технические характеристики