Парковка для многодетных — как это будет работать?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Слышал, что Минтранс хочет ввести новый дорожный знак – парковка только для многодетных семей. Мне что, придется возить всех детей одновременно, чтобы доказывать, что я многодетный отец?
Ответ эксперта
Сергей Зиновьев , «За рулем»:
– Знак, как считают власти, облегчит парковку многодетным семьям близ наиболее востребованных локаций – школ, поликлиник, детских садов.
А многодетность подтвердить можно удостоверением многодетной семьи, оформленным на Госуслугах или в органах соцзащиты. Формат QR-кода (в телефоне) или бумажный бланк юридически равнозначны.
О табличках для установки на машины – по аналогии с опознавательным знаком «инвалид» – пока не слышно. Надеюсь, что обойдется без них. Хорошо бы и без дорожного знака – достаточно просто разрешить бесплатно парковать автомобили многодетных семей, внесенные в базу тех же Госуслуг, по всей России, а не только в домашнем регионе.
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- О том, кто отвечает за установку дорожных знаков на улицах, рассказано здесь.
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