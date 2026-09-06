Из бескапотного тягача сделали капотный — необычная модификация

На рынок вышел тягач Iveco Strator 2-го поколения на базе модели S-Way

В середине 2000‑х годов в Нидерландах придумали строить капотные тягачи на базе Iveco Stralis, добавляя переднее оперение от Iveco PowerStar.

С выходом новой модели S‑Way проект взял паузу на семь лет, но всё же получил продолжение: представлен Iveco Strator второго поколения.

На сей раз капот ни у кого заимствовать не стали. Вся передняя часть разработана с нуля и по стилю идеально подходит к серийной кабине S‑Way. Тягачи будут строить по индивидуальным заказам там же, где и машины первой генерации, – в городе Борн. Цветовые решения возможны любые.

Iveco Strator

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Техническая начинка бескапотного Iveco изменений не претерпела. Клиенты могут выбирать высоту кабины, количество осей и ведущих колес. Моторы семейства xCursor развивают от 460 до 580 л. с. и работают с 12‑ступенчатой коробкой ­передач.

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