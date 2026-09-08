Какие грузовики ездят по России — неожиданная статистика

НАПИ: в РФ зарегистрировано 846,5 тысячи тягачей и 882,3 тысячи самосвалов

По состоянию на 1 июля 2026 года в России стоит на учете 846,5 тысячи седельных тягачей (по данным Национального агентства промышленной информации).

Какие марки тягачей доминируют?

Несмотря на радикальные изменения рынка последних лет, в парке по-прежнему преобладает «большая европейская семерка»: 403,4 тысячи машин, доля 47,7%. Самые популярные среди них – Volvo (94,8 тысячи штук), Scania (79,4 тысячи) и MAN (70,7 тысячи).

Российских тягачей всего 195,3 тысячи (23,1%). Однако львиная их доля приходится на КАМАЗ. Поэто­му с результатом 169,6 тысячи автомобилей он занимает первое место среди всех марок и представляет ровно 20% парка.

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Китайские бренды колоссальными темпами нарастили с 2022 года парк до 103,9 тысячи тягачей, заняв 12,3% всего объема. Больше всего российские перевозчики доверяют бренду Sitrak: 44,4 тысячи машин, что составляет 5,2% всего количества седельных тягачей в стране.

Самые популярные в России самосвалы

Самосвалов зарегистрировано еще больше – 882,3 тысячи единиц. Здесь доминируют российские машины, занимая с 604,8 тысячи машин 68,5% парка. На китайские бренды приходится 14,8%, на «большую семерку» – всего 6,3%.

В топ‑5 марок самосвалов нашлось место только одной настоящей иномарке. Наиболее популярны в России в этом сегменте КАМАЗы (356,1 тысячи машин), ГАЗы (140,9 тысячи), ЗИЛы (89,1 тысячи), МАЗы (67,1 тысячи) и китайские Шакманы (53,9 тысячи). На последние приходится уже 6,1% парка.

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