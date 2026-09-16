Обновленный Haval Jolion: свой в городе

Несколько дней разъездов по городу доказали, что процесс модернизации кроссовера движется в правильном направлении

При нынешней модернизации внешне Haval Jolion не изменился. Важные обновления по кузову он обрел два с половиной года назад. По порогам, колесным аркам и нижней части бамперов пустили практичный обвес из некрашеного пластика. Атрибут как раз для города, отлично защищающий окрашенные детали от контактов с бордюрами и дверями неаккуратных соседей по парковке. Вдобавок он наделил машину более кроссоверной внешностью. Полный отказ от хрома – тоже правильное решение. Черный декор современнее и не страдает от российских реагентов.

Haval Jolion удачно совмещает компактные габариты (длина 4472 мм) с просторным салоном (колесная база – 2700 мм) и багажником объемом 337 л. При сложенных задних сиденьях отсек для поклажи увеличивается до 1133 л.

Под капотом визуально тоже все хорошо знакомо. Однако тут скрыт новый весомый аргумент в пользу варианта с полным приводом.

Моноприводный Jolion остался при прежнем моторе 4G15K мощностью 143 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механикой или 7-скоростным преселективным роботом (такую же коробку устанавливают и на кроссоверы Haval Jolion с полным приводом).

А вот двигатель версии 4WD в мощности вроде бы не прибавил, оставшись при своих 150 силах и роботе с двумя сцеплениями. И это хорошо: не вырос транспортный налог для владельца. Зато крутящий момент увеличился сразу на 18%, с 230 до 270 Н·м. На максимум мотор выходит на тех же 1500 об/мин, что и дореформенный. На практике это означает заметное улучшение тяги, что особенно ценно при загруженном салоне и багажнике.

Также не стоит забывать о том, что Haval Jolion сертифицирован с возможностью установки фаркопа. Полноприводная версия может буксировать прицеп массой до 750 кг без тормозов и 1500 кг с тормозами. Для всех, кто использует машину в качестве тягача, дополнительные Н·м совсем не лишние.

Турбомотор 4B15L – с непосредственным впрыском, двумя фазорегуляторами и цепным приводом ГРМ, Евро-6. Производится там же, где и носитель, на собственном заводе GWM в Тульской области.

Но и без нагрузки, в обычном городском цикле Jolion с новым двигателем стал заметно шустрее. Он охотнее реагирует на газ и легко уходит со светофора с опережением потока, даже когда такую цель перед собой не ставишь. Модернизированный мотор снял с времени разгона до 100 км/ч весомые 0,7 с: было 9,8 – стало 9,1. Это, кстати, аргумент для тех, кто смотрит в характеристиках машины только на мощность, а не на крутящий момент. Вот демонстрация его вклада на примере Джолиона.

До повышения экологического класса с Евро-5 до Евро-6 подавляющему большинству потенциальных покупателей дела нет. Однако экология – это не только количество вредных выбросов, но и расход топлива. Причем аппетит мотора первичен: сколько сожжено бензина, столько вредных веществ ушло в атмосферу. Поэтому повышение экокласса подразумевает снижение расхода.

Есть стойкое ощущение, что подвеску Джолиона за пять лет переработали. Она обрела отличный баланс энергоемкости и мягкости, работает тихо и упруго. Особенно хорошо это чувствуется на «лежачих полицейских» и разбитых стыках эстакад.

По паспорту в смешанном цикле обновленный Jolion стал брать 7,6 л/100 км против 8,2 л/100 км ранее. В реальной эксплуатации цифры, разумеется, несколько выше, но разница между старым и модернизированным кроссоверами примерно такой у нас и вышла. В городе без серьезных заторов полноприводный Haval укладывается в 10 л/100 км.

Что немаловажно в сложившейся ситуации, двигатель без проблем работает на бензине АИ-92, не вынуждая владельца переплачивать и искать на АЗС высокооктановые сорта.

Дни теста выдались жаркими, был повод оценить вентиляцию водительского сиденья. Регулировки поясничного упора нет, но она и не требуется: профиль спинки удачный.

Haval отличается большим диапазоном регулировки водительского сиденья по высоте. Можно сесть низко, по-легковому, или высоко, ради лучшей обзорности.

Последняя у Джолиона неплоха. Хорошо чувствуются углы капота. Большие зеркала и зона очистки лобового стекла дворниками дарят хороший естественный обзор. Где его нет, помогут камеры кругового обзора с очень качественной картинкой. Когда не хватает и их, на машине в топовой комплектации «Техно+» подстрахуют электронные ассистенты – системы контроля слепых зон и мониторинга поперечного трафика при выезде с парковки задним ходом. В городской толчее водитель Джолиона не чувствует ни малейшего дискомфорта.

Регулировку по вылету в дополнение к настройке угла наклона рулевая колонка получила еще в начале 2024 года. Сейчас появилась обновленная баранка с более толстым ободом. Переработанный блок кнопок удобен. Двухзонный климат-контроль в этом классе встречается редко.

Подогнав под себя посадку и осмотревшись, концентрируешь внимание на втором после двигателя крупном изменении Джолиона: кардинально переработали центральную часть передней панели и консоль между сиденьями. Блок клавиш под дисплеем стал физическим вместо сенсорного еще при предыдущей модернизации. Теперь его переработали еще раз – добавили кнопки регулировки скорости вентилятора, удобную крутилку громкости и включения/выключения музыки. Сюда же перенесли кнопку аварийной сигнализации, прежде располагавшуюся ниже, между дефлекторами вентиляции.

Высоты бампера хватает, чтобы уверенно парковаться к бордюрам. В любом случае от повреждений «парадной» части убережет некрашеный пластик.

Центральная консоль не имеет ничего общего с прежней. Шайба управления коробкой передач уступила место джойстику. Он идеально проработан, чтобы орудовать вслепую. Перед ним – площадка мощной 50-ваттной зарядки смартфона с надежной фиксацией гаджета. Справа – вместительная ниша для мелких вещей, трансформируемая в двойной подстаканник. Разумеется, сохранен и нижний ярус, где располагаются зарядные порты и хватит места для дамской сумочки.

Тренд на возвращение физических органов управления можно только приветствовать, но все опции современных автомобилей вывести на них невозможно. На этот случай Jolion оснащен фирменным голосовым ассистентом. Центральная консоль стала гораздо удобнее, предоставляя больше ниш для мелочей. Удачна и замена трансмиссионной шайбы на джойстик.

За неделю разъездов по городу успели оценить все новшества по салону. Переход на беспроводное подключение смартфона через Android Auto и Apple CarPlay избавил от лишних движений: теперь не нужно даже вынимать гаджет из кармана. Беспроводная зарядка «отменила» мозолящий глаза провод. Переработанный кластер кнопок сделан максимально удобным, пользоваться им легко. А минимальное отвлечение от дороги – залог безопасности. На центральной консоли найдется место под любую вещь.

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На собственном заводе концерна Great Wall Motor в Тульской области Jolion выпускают по полному циклу. Там же производят двигатели для него. Благодаря этому модель обновляется по отзывам и пожеланиям реальных владельцев и потенциальных покупателей.

Выход третьей итерации кроссовера за пять лет – это свидетельство того, что владельцев слышат, на их пожелания реагируют. При этом Jolion остается одной из самых доступных моделей в классе по цене от 2,1 до 2,95 млн рублей.

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