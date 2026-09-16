Обновленный Haval Jolion: свой в городе
При нынешней модернизации внешне Haval Jolion не изменился. Важные обновления по кузову он обрел два с половиной года назад. По порогам, колесным аркам и нижней части бамперов пустили практичный обвес из некрашеного пластика. Атрибут как раз для города, отлично защищающий окрашенные детали от контактов с бордюрами и дверями неаккуратных соседей по парковке. Вдобавок он наделил машину более кроссоверной внешностью. Полный отказ от хрома – тоже правильное решение. Черный декор современнее и не страдает от российских реагентов.
Под капотом визуально тоже все хорошо знакомо. Однако тут скрыт новый весомый аргумент в пользу варианта с полным приводом.
Моноприводный Jolion остался при прежнем моторе 4G15K мощностью 143 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механикой или 7-скоростным преселективным роботом (такую же коробку устанавливают и на кроссоверы Haval Jolion с полным приводом).
А вот двигатель версии 4WD в мощности вроде бы не прибавил, оставшись при своих 150 силах и роботе с двумя сцеплениями. И это хорошо: не вырос транспортный налог для владельца. Зато крутящий момент увеличился сразу на 18%, с 230 до 270 Н·м. На максимум мотор выходит на тех же 1500 об/мин, что и дореформенный. На практике это означает заметное улучшение тяги, что особенно ценно при загруженном салоне и багажнике.
Также не стоит забывать о том, что Haval Jolion сертифицирован с возможностью установки фаркопа. Полноприводная версия может буксировать прицеп массой до 750 кг без тормозов и 1500 кг с тормозами. Для всех, кто использует машину в качестве тягача, дополнительные Н·м совсем не лишние.
Но и без нагрузки, в обычном городском цикле Jolion с новым двигателем стал заметно шустрее. Он охотнее реагирует на газ и легко уходит со светофора с опережением потока, даже когда такую цель перед собой не ставишь. Модернизированный мотор снял с времени разгона до 100 км/ч весомые 0,7 с: было 9,8 – стало 9,1. Это, кстати, аргумент для тех, кто смотрит в характеристиках машины только на мощность, а не на крутящий момент. Вот демонстрация его вклада на примере Джолиона.
До повышения экологического класса с Евро-5 до Евро-6 подавляющему большинству потенциальных покупателей дела нет. Однако экология – это не только количество вредных выбросов, но и расход топлива. Причем аппетит мотора первичен: сколько сожжено бензина, столько вредных веществ ушло в атмосферу. Поэтому повышение экокласса подразумевает снижение расхода.
По паспорту в смешанном цикле обновленный Jolion стал брать 7,6 л/100 км против 8,2 л/100 км ранее. В реальной эксплуатации цифры, разумеется, несколько выше, но разница между старым и модернизированным кроссоверами примерно такой у нас и вышла. В городе без серьезных заторов полноприводный Haval укладывается в 10 л/100 км.
Что немаловажно в сложившейся ситуации, двигатель без проблем работает на бензине АИ-92, не вынуждая владельца переплачивать и искать на АЗС высокооктановые сорта.
Haval отличается большим диапазоном регулировки водительского сиденья по высоте. Можно сесть низко, по-легковому, или высоко, ради лучшей обзорности.
Последняя у Джолиона неплоха. Хорошо чувствуются углы капота. Большие зеркала и зона очистки лобового стекла дворниками дарят хороший естественный обзор. Где его нет, помогут камеры кругового обзора с очень качественной картинкой. Когда не хватает и их, на машине в топовой комплектации «Техно+» подстрахуют электронные ассистенты – системы контроля слепых зон и мониторинга поперечного трафика при выезде с парковки задним ходом. В городской толчее водитель Джолиона не чувствует ни малейшего дискомфорта.
Подогнав под себя посадку и осмотревшись, концентрируешь внимание на втором после двигателя крупном изменении Джолиона: кардинально переработали центральную часть передней панели и консоль между сиденьями. Блок клавиш под дисплеем стал физическим вместо сенсорного еще при предыдущей модернизации. Теперь его переработали еще раз – добавили кнопки регулировки скорости вентилятора, удобную крутилку громкости и включения/выключения музыки. Сюда же перенесли кнопку аварийной сигнализации, прежде располагавшуюся ниже, между дефлекторами вентиляции.
Центральная консоль не имеет ничего общего с прежней. Шайба управления коробкой передач уступила место джойстику. Он идеально проработан, чтобы орудовать вслепую. Перед ним – площадка мощной 50-ваттной зарядки смартфона с надежной фиксацией гаджета. Справа – вместительная ниша для мелких вещей, трансформируемая в двойной подстаканник. Разумеется, сохранен и нижний ярус, где располагаются зарядные порты и хватит места для дамской сумочки.
За неделю разъездов по городу успели оценить все новшества по салону. Переход на беспроводное подключение смартфона через Android Auto и Apple CarPlay избавил от лишних движений: теперь не нужно даже вынимать гаджет из кармана. Беспроводная зарядка «отменила» мозолящий глаза провод. Переработанный кластер кнопок сделан максимально удобным, пользоваться им легко. А минимальное отвлечение от дороги – залог безопасности. На центральной консоли найдется место под любую вещь.
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На собственном заводе концерна Great Wall Motor в Тульской области Jolion выпускают по полному циклу. Там же производят двигатели для него. Благодаря этому модель обновляется по отзывам и пожеланиям реальных владельцев и потенциальных покупателей.
Выход третьей итерации кроссовера за пять лет – это свидетельство того, что владельцев слышат, на их пожелания реагируют. При этом Jolion остается одной из самых доступных моделей в классе по цене от 2,1 до 2,95 млн рублей.
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