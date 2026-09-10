Забота о спине и шее в автомобиле: подборка для комфортной поездки

Долгие часы за рулем — испытание даже для здоровой спины.

Неудобная посадка, отсутствие поддержки поясницы, напряжение в шее — всё это приводит к усталости и болям после поездки.

Проблему решают несколько простых аксессуаров, которые превращают обычное сиденье в удобное рабочее место.

Автомобильная подушка под поясницу

Поддерживает естественный изгиб поясницы, снимая нагрузку с позвоночника. Фиксируется на спинке сиденья, не скользит и не сбивается во время движения. Наполнитель — с эффектом памяти, подстраивается под форму тела. Подходит для любых кресел — водительских и пассажирских.

Подойдет для длительных поездок, ежедневных поездок на работу, людям с сидячей работой.

Ортопедическая спинка на сиденье с вертикальным массажером

Полноценная накладка на спинку сиденья с усиленной поддержкой поясницы и вертикальным массажером. Фиксирует правильное положение корпуса, снижает напряжение в поясничном отделе и предотвращает сутулость. Съемная, крепится на любые кресла с помощью ремней.

Для кого: водители и пассажиры с болями в спине, люди с большим стажем вождения, семьи с детьми (для поддержки осанки).

Подушка на подголовник из экокожи

Поддерживает шейный отдел, снимает напряжение с шеи и плеч. Изготовлена из мягкой экокожи, не выцветает и легко чистится влажной тряпкой. Крепится на резинках, подходит для большинства автомобильных кресел. Универсальный дизайн под любой интерьер.

Для кого: водители, пассажиры, особенно на дальних поездках, люди с шейным остеохондрозом.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424