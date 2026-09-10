Какие опции китайских машин попадут под запрет в 2027 году
На волне бурного роста китайского автопрома местные власти активно взялись за ограничение местами чрезмерно буйной фантазии инженеров и дизайнеров.
С 2027 года заработает запрет на выдвижные внешние дверные ручки, не позволяющие попасть в салон при чрезвычайной ситуации. Тогда же станет обязательным набор функций, управление которыми должно быть реализовано через традиционные кнопки, рычажки и переключатели. К сожалению, фары и зеркала в этот перечень пока не попали.
Из последнего – запрет на бирюзовые габаритные огни. Они включаются при езде с «автопилотом» для предупреждения других водителей и пешеходов. Ни в каком официальном стандарте они не прописаны, просто у производителей они вошли в моду. Впервые бирюзовым засветился гибрид Li в 2022 году, позже Mercedes-Benz сертифицировал аналогичное решение для ограниченного применения в двух штатах США.
Готовится рекомендательный стандарт, регулирующий индикацию состояния тяговой батареи. В нем прописана максимальная погрешность для показателя отношения текущей емкости аккумулятора к исходной заводской и минимальные значения сохранения емкости в процессе эксплуатации.
В поле зрения регулятора также уже попали кресла с функцией полулежачего положения, функция езды «в одну педаль» с максимальной рекуперацией и штурвалы вместо традиционных рулей. Если в их безопасности усомнятся, последуют новые ограничения.
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