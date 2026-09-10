Эти машины со временем становятся только дороже
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Какой ретроавтомобиль производства СССР имеет смысл купить сейчас, чтобы выгодно перепродать через 5–10 лет?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, «За рулем»:
– Почти любой ретроавтомобиль, вне зависимости от марки и модели, в цене не теряет – в большинстве случаев она только растет.
Самая высокая ликвидность – у Волги, будь то 24‑я или 21‑я модель. Также имеет смысл купить раннюю Волгу ГАЗ‑3102, если удастся такую найти. Она и сейчас в цене, а в ближайшее время ее стоимость взлетит.
То же касается «квадратных» Жигулей ВАЗ‑2105 и -2107, особенно ранних лет выпуска (первой половины 80‑х годов).
Третий вариант – Москвич‑2141 первых выпусков: пока даже приличные автомобили стоят вменяемых денег, но через несколько лет может возникнуть ажиотаж.
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- Обзор редких заводских версий Жигулей опубликован здесь.
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