Эти машины со временем становятся только дороже

Названы самые удачные для инвестиций автомобили, выпущенные в СССР

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какой ретроавтомобиль производства СССР имеет смысл купить сейчас, чтобы выгодно перепродать через 5–10 лет?

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Ответ эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Почти любой ретроавтомобиль, вне зависимости от марки и модели, в цене не теряет – в большинстве ­случаев она только растет.

Самая высокая ликвидность – у Волги, будь то 24‑я или 21‑я модель. Также имеет смысл купить раннюю Волгу ГАЗ‑3102, если удастся такую найти. Она и сейчас в цене, а в ближайшее время ее стоимость взлетит.

Волга ГАЗ-М21

То же касается «квадратных» Жигулей ВАЗ‑2105 и -2107, особенно ранних лет выпуска (первой половины 80‑х годов).

Третий вариант – Москвич‑2141 первых выпусков: пока даже приличные автомобили стоят вменяемых денег, но через несколько лет может возникнуть ажиотаж.

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Обзор редких заводских версий Жигулей опубликован здесь.