Этот кроссовер попал в топ-5 по продажам уже на 3-й месяц продаж

Эксперт Тимкин протестировал новый кроссовер Tenet T4L

Компактный кроссовер Tenet T4L появился у дилеров в конце мая. А уже в августе он запрыгнул на пятое место в топе продаж российского рынка. До занявшей четвертое место Весты – рукой подать. В обозримой перспективе T4L имеет неплохие шансы подвинуть ее с пьедестала. Чем новинка так зацепила соотечественников и почему она может еще сильнее заинтересовать россиян – читайте ниже.

Цена Tenet T4L

Нашего брата нынче дизайном не возьмешь. Технические характеристики тоже оставляют, в целом, равнодушным. Равно как гарантия (поток параллельных машин не даст соврать), имидж или еще какой-нибудь аспект. В нынешних реалиях главный козырь любого автомобиля – привлекательная цена. Какой бы он ни был распрекрасный – платить лишнего никто не будет.

Tenet T4L удалось взлететь именно за счет интересного ценника. Базовая версия Актив на старте продаж предлагалась за 2,26 млн рублей. Богатое исполнение Прайм стоило 2,43 млн рублей. После двойного подорожания нынешний прайс находится в диапазоне 2,33-2,48 млн рублей.

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Стоимость на фоне соперников очень интересная. Схожий по размерам Belgee X70 предлагается минимум за 2,61 млн рублей, а Changan CS35 Max – за 2,65 млн рублей. Более компактный Haval Jolion тоже дороже – в двухпедальном исполнении обойдется минимум в 2,5 млн рублей. Как видите, цена на T4L более чем конкурентоспособная. По крайней мере – на вторую декаду сентября 2026 г.

Оснащение Tenet T4L

Уровень оснащения при этом отнюдь не нищебродский. Так, уже в базовую комплектацию входят четыре подушки безопасности, аудиосистема с шестью динамиками, аудиосистема с четырьмя динамиками и возможностью беспроводного подключения по Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, круиз-контроль, кондиционер и зимний пакет (обогрев форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла, руля, передних сидений).

Версия Прайм в придачу оснащена передним парктроником, электроприводом скалывания зеркал, системой кругового обзора, двухзонным климат-контролем, обогревом задних сидений.

Tenet T4L

Интерьер Tenet T4L

По простору Tenet T4 был не фонтан: и багажник и задний ряд у него были теснее. А вот T4L – другое дело. Увеличенная длина (плюс +186 мм) и высота (+50 мм) кузова, а также растянутая (+40 мм) колесная база изрядно увеличили вместимость. Так что по практичности и функциональности он далеко ушел от своего предшественника. T4L уже вполне можно рассматривать как единственную машину в семье.

Архитектура салона заимствована у «четверки». Но за счет ряда нюансов интерьер воспринимается более добротным. Например, руль взят от более дорогого Т7. И сиденья другие – с регулируемым подголовником и перфорированной обивкой. По удобству они все еще неидеальны: подголовник отнесен далеко назад, а боковая поддержка спинок эфемерна.

Двигатель и коробка передач

Несмотря на увеличившуюся массу L-версии (плюс 81 кг) относительно Т4, двигатель менять не стали. Турбомотор 1.5 (147 л.с.) нам знаком уже много лет. У него чугунный блок цилиндров и распределенный впрыск – и заливать 92-й (сейчас это особенно актуально) можно относительно безбоязненно. Как показывает опыт эксплуатации машин с этим двигателем, к его надежности вопросов нет – 200-250 тысяч км выхаживает без поломок.

Шестиступенчатый робот в былые времена считался ломучим. Но впоследствии его сцепления сделали «мокрыми», и отказы сошли на нет. Так что силовой агрегат можно считать беспроблемным.

Как едет?

Разгонная динамика поначалу не впечатлила: слишком уж задушены отклики на акселератор и велики задержки при переключениях шестиступенчатого робота. Оказалось, что машина просто была в целомудренном режиме Эко.

Перехожу в Спорт, и Т4L приободряется, срезав время разгона до сотни более чем на полсекунды – до 10,8 с. Но суетливость утомляет, а промежуточного режима (обычно такой называется Комфорт) настройки нет. Надеюсь, внедрят – R&D центр у АГР ведь появился не зря.

Капот на пневмоупорах – правило хорошего тона. Отсек просторный – все горловины и масляный щуп находятся в зоне прямого доступа. Большая часть периметра защищена резиновым уплотнителем.

Ездовой комфорт

T4L от короткого Т4 отличается не только увеличенными размерами, но и конструкцией шасси – вместо задней скручивающейся балки в нем используется более сложная и технологичная многорычажка. Увы, бенефита в управляемости это не принесло.

Прообраз на ходу был вальяжен, вот и T4L такой: размашистая подвеска, не шибко богатый на обратную связь руль. На магистральных скоростях он еще и разгружается: настолько, что после 120 км/ч я почти не чувствую машину, она расширяет динамический коридор, вынуждая подруливать.

Но плавности хода T4L хорош. Участки с разбитым асфальтом он проходит с минимальной тряской. И на «лежачих» подвеску не пробивает. Шасси работает мягко и беззвучно. Да и в целом по акустическому комфорту Tenet понравился. Гул от дороги и набегающий поток не досаждают – в этом сегменте такое скорее исключение, чем правило.

В отличие от короткого Т4, у T4L сзади стоит более продвинутая многорычажная подвеска.

А полный привод?

Это самое интересное! До конца года обещают появление версии с полным приводом. Судя по другим кроссоверам концерна АГР, доплата за шильдик 4х4 составит 180-200 тысяч рублей. То есть, со всеми ведущими Т4L будет стоить меньше трех миллионов рублей. К гадалке не ходи: и без того сильный игрок превратится в лидера. Глядишь, и за место в топ-3 рынка поборется.

Возможность установки фаркопа прописана в ОТТС – штрафовать за него не будут.