Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Приглашаем на «Суперкубок ЗА РУЛЕМ»!

12 и 13 сентября на RDRC в Быково состоится финальная гонка сезона по дрэг-рейсингу. 12 сентября пройдут квалификационные попытки, а в воскресенье, 13 сентября, заезды на выбывание по олимпийской системе. Стать частью «Суперкубка ЗА РУЛЕМ» могут пилоты на дорожных машинах от стандартных до серьезно доработанных. Помимо гоночной программы гостей ждут выставка ретроавтомобилей и мотоциклов, музыкальные выступления, гоночные такси, экскурсии по автодрому, полеты на вертолете, детский автослалом.

Президент испытал новую Волгу

Владимир Путин лично протестировал Волгу К50 – флагман модельного ряда возрожденного бренда. Пробная поездка состоялась на территории сборочного завода. Глава государства отметил, что машина идет мягко, в салоне тихо, а управляется буквально одним пальцем.

Тест-драйв автомобиля, которого еще нет

Роман Войт, руководитель проекта «Электромобили» в Композитном дивизионе госкорпорации РОСАТОМ, прокатил «Разборку недели» на прототипе российского электромобиля. Разработчики обещают цену не выше аналогов с ДВС.

Соболь NN выдержал испытание годовым пробегом

Завершилось ресурсное испытание полноприводного дизельного Соболя NN, на котором за два месяца мы преодолели 20 000 км. Наши маршруты проходили и по скоростным магистралям, и по загородным проселкам, и по лесному бездорожью. Итог нас порадовал. Полноприводный Соболь ни разу не подвел в дороге и справился со всеми испытаниями на отлично.

Москвич переходит на мелкоузловую сборку

Автозавод «Москвич» переходит на мелкоузловую сборку модели М70. На предприятии изготовили первый кузов, который используют для отработки технологических процессов. Сейчас проектная команда осуществляет производственные операции и сопоставляет технологическую документацию с реальной работой линии.

Охота на нетрезвых водителей

В эти выходные Госавтоинспекция проводит массовые проверки водителей. Особое внимание – поиску нетрезвых автомобилистов. О рейдах по всей стране объявили региональные управления ведомства.

Новые автомобили стали покупать больше

В августе существенно вырос ввоз новых автомобилей. В нашу страну импортировано более 80 тысяч легковых машин. При этом динамика по новому и подержанному транспорту разошлась. Импорт новых автомобилей существенно вырос, а поставки техники с пробегом, наоборот, сократились.

Как выгодно заменить моторное масло

Эксперт MZD рассказывает, как выгодно заменить моторное масло в преддверии осенне-зимнего сезона.

Обзор сентябрьского номера журнала «За рулем»

О самых важных и интересных материалах сентябрьского номера журнала «За рулем» рассказывает заместитель главного редактора Никита Гудков.