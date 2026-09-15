Топлива нет, но экономно ездить не хотим — почему?

Эксперт Колодочкин объяснил, как экономить, реже заезжая на АЗС

Про экономию топлива пишу десятки лет. А лет 15 назад даже книгу «Автомобиль и экономия» с петербургским профессором А. Ю. Шабановым написали. И вот какое удивительное явление наблюдаю все это время. Как только речь заходит о каком-либо приеме экономной езды (например – о призыве не гонять выше 140), так тут же слышатся недовольные отклики. И самый непонятный из них звучит так: «А мы что – не люди, что ли?»

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Тварь ли я дрожащая или право имею?

Машина для многих россиян – это символ независимости, комфорта и уровня жизни. Но далеко не всегда это люди с доходом выше среднего, для которых ежемесячные траты на автомобиль некритичны для бюджета, а поездка на автобусе представляется жутким нонсенсом. У них на первое место выходит не основное назначение машины как средства передвижения, а марка, класс, безопасность и отсутствие кого бы то ни было постороннего в салоне.

Но часто встречается совсем другая ситуация. У человека нет денег, но он, назло всем, ездит на раздолбанной машине, демонстративно игнорируя всяческие техобслуживания и страховки. А любые призывы ездить экономно, не пытаясь нажатием на педальку доказать преимущество Гранты над Камри, он воспринимает как личное оскорбление. Герой Достоевского в подобном расположении духа когда-то убил старуху-процентщицу. А наш автовладелец выжимает до пола акселератор, пытаясь положить стрелку направо.

Чтобы доказать что-то самому себе.

После заправки

Сегодня с топливом на АЗС наблюдаются известные проблемы. Здесь очень долго, там слишком дорого, а тут вообще ничего нет и непонятно, будет ли вообще. Но вот унижения кончились, и в баке что-то заплескалось. Неужели никому не хочется как можно сильнее оттянуть дату следующей заправки? И даже не за счет того, что временно перестать ездить, а просто прекратив детские игры с трехзначными скоростями типа «А вам – слабо?»

Похоже, что нет. Машины, одна за одной, срываются с места, съедая с трудом добытые литры горючки просто на глазах. Неужели люди не понимают, что зависимость расхода топлива от скорости носит нелинейный характер? Даже разница в 5–10 км/ч на трехзначных скоростях очень сильно влияет на прожорливость машины. Обычно экономичный режим соответствует скоростям порядка 90 км/ч.

Уговаривать автомобилиста «не гонять» – тема неблагодарная. Особенно, когда на той же трассе М-11 за скорости «под 200» не наказывают.

Один из парадоксов современного автомира заключается в сочетании желания владельца машины тратить на нее как можно меньше денег и стойкой ненависти к советам ездить экономно. Основной аргумент – такой: мол, машину для того и покупают, чтобы наслаждаться скоростью и ускорениями. А тем, кто с этим не согласен, лучше ездить на трамвае.

Неужели им совсем не важно, что на одной и той же легковушке можно добраться от одной столицы до другой как без дозаправок, так и с двух-, а то и с трехкратными заездами на АЗС?

Если нога так и хочет придавить правую педаль, можно призвать на помощь круиз-контроль: сегодня он есть на многих бюджетных машинах.

Эксперт – это человек с Запада?

Мы неоднократно опрашивали многих зарубежных специалистов из компаний Ауди, Ниссан, Шкода, Субару, Вольво, Киа, Фольксваген и т.п. Мол, какой режим разгона вы считаете более экономичным – резкий, с быстрым выходом на желаемую скорость, или же плавный? Ответы мэтров совпадали практически дословно: для любых наших моделей оптимальный для экономии топлива разгон – плавный.

Я – того же мнения.