Подорожают ли батареи? Надо ли менять АКБ сейчас?

Эксперт Колодочкин рассказал, как безошибочно и быстро выбрать новый аккумулятор

Лето кончилось, температура за бортом начинает медленно понижаться. Не поменять ли батарею, пока не пришли морозы, а с ними – и высокие цены?

Михаил Колодочкин, обозреватель журнала «За рулем»:

– Кстати, о ценах. Только что в журнале «За рулем» завершилась очередная экспертиза АКБ, в которой участвовали самые обычные батареи – не AGM и не EFB.

Так вот, разброс цен составил от 4400 до 9800 рублей. Дороговато… Но к зиме батареи подорожают еще сильнее – причин много.

По оценкам Банка России, к сентябрю годовая инфляция достигла 6,3%. Компании закладывают рост издержек в цены товаров, и батареи – не исключение. Меняются цены на свинец и серную кислоту, внедряются системы переработки сырья, дорожает логистика. В общем, удешевления ждать не стоит.

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Сколько служит обычная АКБ?

Основных признаков для принятия решения о замене – два: это возраст батареи и ее реальное состояние. Действующие стандарты отводят простым батареям от 24 до 48 месяцев службы при пробегах от 90 до 100 тыс. км. Известны случаи, когда они выхаживали и десяток лет, но это уже лотерея и везение. Батареи EFB и AGM могут служить на несколько лет дольше. Но их начальная цена гораздо выше, чем у «обычных» АКБ.

Периодическое загорание этого светового индикатора говорит о низком заряде АКБ.

Как понять, что батарея скоро откажет?

Простейший показатель «здоровья» АКБ – это легкость пуска мотора. Если световые приборы при этом не притухают, а сам пуск происходит привычным образом, без завываний и затрудненного проворачивания коленчатого вала, то батарея в порядке. Современные двигатели обычно пускаются на первом же обороте коленвала.

Лучше всего хотя бы иногда измерять напряжение на полюсных выводах АКБ – для этого подойдет любой тестер. При выключенном двигателе напряжение у исправной АКБ должны быть в диапазоне 12,6-12,7 В.

При работающем моторе оно должно составлять 14,0 – 14,4 В, при этом претензий к генератору и проводке возникать не должно. Спустя пару часов после выключения двигателя напряжение должно равняться примерно 12,6 В. Если напряжение составит хотя бы 12,3 В, то батарею надо подзарядить и, через некоторое время, провести повторный замер. Если выяснится, что АКБ все равно не держит заряд, то с ней придется попрощаться.

Крайние случаи, когда батарея подтекает, трескается или изменяет привычные очертания, рассматривать незачем: замена необходима немедленно.

Если никаких недочетов не выявлено, отложите мысли о замене на потом. Как говорят китайцы, «Если менять не нужно, то менять не надо».

Как выбрать АКБ и не ошибиться — инструкция

Сегодня число автомагазинов тает на глазах, а покупки все чаще происходят на маркетплейсах. Там посоветоваться уже не с кем. Самостоятельный алгоритм выбора должен включать следующие шаги:

Габариты. Проще всего тщательно обмерить прежнюю батарею, чтобы затем сравнить результаты с теми размерами, которые указывают «аккумуляторные» сайты. Промахнуться даже на сантиметр – значит, выбросить деньги.

Проще всего тщательно обмерить прежнюю батарею, чтобы затем сравнить результаты с теми размерами, которые указывают «аккумуляторные» сайты. Промахнуться даже на сантиметр – значит, выбросить деньги. Европа или Азия? «Европейки» и «азиатки» отличаются друг от друга размерами и типом корпуса, а также расположением полюсных выводов. Обычно батареи азиатского исполнения выше европейских при той же заявленной емкости. Именно поэтому многие европейские АКБ можно использовать в автомобилях с Востока, но не наоборот.

Ширина большинства массовых АКБ – около 175 мм. Высота «европеек» – около 190 мм. «Азиаткам» добавляют «роста» до 225 – 227 мм выступающие полюсные выводы.

Особенности модели автомобля. На современных автомобилях плюсовой провод часто снабжен большим числом предохранителей. Это может сказаться при попытке установить батарею «не той национальности». Мы не раз отмечали, что, например, на Крете с ее штатной «азиаткой» такой габаритный блок уже не поместится в углублении европейской батареи.

На современных автомобилях плюсовой провод часто снабжен большим числом предохранителей. Это может сказаться при попытке установить батарею «не той национальности». Мы не раз отмечали, что, например, на Крете с ее штатной «азиаткой» такой габаритный блок уже не поместится в углублении европейской батареи. Полярность. Рекомендую приобретать батарею той же полярности, что и штатная. Чтобы разобраться в терминах, надо повернуть батарею полюсными выводами к себе. Если плюсовой (+) оказался справа, то это – батарея обратной полярности. Подобные АКБ используются на большинстве современных иномарок. А если плюс находится слева, то это – прямая полярность. Такие обычно используют нашемарки – Гранта, Нива и т.п. Ошибаться с выбором нельзя, потому что длины штатных проводов не хватит, чтобы дотянуться до нужных выводов АКБ.

Рекомендую приобретать батарею той же полярности, что и штатная. Чтобы разобраться в терминах, надо повернуть батарею полюсными выводами к себе. Если плюсовой (+) оказался справа, то это – батарея обратной полярности. Подобные АКБ используются на большинстве современных иномарок. А если плюс находится слева, то это – прямая полярность. Такие обычно используют нашемарки – Гранта, Нива и т.п. Ошибаться с выбором нельзя, потому что длины штатных проводов не хватит, чтобы дотянуться до нужных выводов АКБ. Крепление АКБ. На европейских машинах обычно применяют нижнее крепление к кузову. Поэтому у европейских АКБ есть специальный выступ на корпусе. А вот у большинства «азиаток» применено верхнее крепление: планка проходит по верхней плоскости батареи. Так, вообще говоря, иногда можно притянуть и европейскую батарею, если только хватит резьбы на шпильках. А вот с «азиаткой» без нижнего фланца хуже: в моторном отсеке европейской машины ее просто так не закрепить. В общем, лучше не придумывать себе лишних приключений.

На европейских машинах обычно применяют нижнее крепление к кузову. Поэтому у европейских АКБ есть специальный выступ на корпусе. А вот у большинства «азиаток» применено верхнее крепление: планка проходит по верхней плоскости батареи. Так, вообще говоря, иногда можно притянуть и европейскую батарею, если только хватит резьбы на шпильках. А вот с «азиаткой» без нижнего фланца хуже: в моторном отсеке европейской машины ее просто так не закрепить. В общем, лучше не придумывать себе лишних приключений. Простая батарея или AGM. Какую батарею выбрать – AGM или «обычную»? Батареи AGM всегда могут заменить «обычную» АКБ. Однако устанавливать ее на машину, где она изначально не была предусмотрена, смысла нет – разве что если захочется сделать машинке приятное, а средства позволяют… Напротив, на автомобилях, где возможны глубокие разряды АКБ (мощная автомузыка, система «старт/стоп» и т. п.), простым батареям делать нечего.

Какую батарею выбрать – AGM или «обычную»? Батареи AGM всегда могут заменить «обычную» АКБ. Однако устанавливать ее на машину, где она изначально не была предусмотрена, смысла нет – разве что если захочется сделать машинке приятное, а средства позволяют… Напротив, на автомобилях, где возможны глубокие разряды АКБ (мощная автомузыка, система «старт/стоп» и т. п.), простым батареям делать нечего. Ампер-часы. Емкость батареи в ампер-часах должна быть не меньше штатной. Берите ту, где указано максимальноедля данных размеров число ампер-часов! И не слушайте глупые сказки про то, что АКБ повышенной емкости якобы будет недозаряжаться. Многие батареи при одинаковых габаритах имеют разную емкость, поскольку различаются числом пластин. Вот и выбирайте лучшую, а не недоделанную.

Емкость батареи в ампер-часах должна быть не меньше штатной. Берите ту, где указано максимальноедля данных размеров число ампер-часов! И не слушайте глупые сказки про то, что АКБ повышенной емкости якобы будет недозаряжаться. Многие батареи при одинаковых габаритах имеют разную емкость, поскольку различаются числом пластин. Вот и выбирайте лучшую, а не недоделанную. Какой бренд выбрать? Советую не обращать внимания на какие-то имена-однодневки типа «Синий алмаз» или «Звездный заряд». Лучше ориентироваться на солидные имена со стажем : Akom, Varta, Cene, Mutlu, Topla, Medalist, Tyumen battery, TAB.

Полезный совет по выбору АКБ

Новенькую батарею обязательно подзарядите! Она почти наверняка недозаряжена, поверьте моему опыту.

Счастливого пути и хорошего заряда!

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