Лого ЗаРулем
#
Бренд годаЖурнал на домРазборка неделиЧто с бензином?Вопросы про качествоСкидкиТест маселДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Три урны для чистого салона в автомобиле

Чтобы мелкий мусор не скапливался в дверях и на полу, собрали подборку компактных мусорных контейнеров для салона в ценовом сегменте от 350 до 1500 рублей.

1. Классический мусорный контейнер

Универсальная урна из ABS‑пластика, открывается одним нажатием, подходит и для двери, и для подстаканника. Аккуратная, вместительная, но без герметичности.

Самый доступный вариант в подборке.

2. Урна‑пепельница с подсветкой

Круглая компактная модель, плотно закрывающаяся крышка блокирует запахи, идеально встаёт в подстаканник.

Отличное соотношение цены и качества.

3 . Стильная урна пепельница

Металлический корпус, аккуратный дизайн, огнеупорные материалы. Можно использовать как пепельницу или герметичную урну — запахи не пропускает. В комплекте 30 пакетов.

Премиальный вариант — стильный, прочный и функциональный.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle