Три урны для чистого салона в автомобиле
Чтобы мелкий мусор не скапливался в дверях и на полу, собрали подборку компактных мусорных контейнеров для салона в ценовом сегменте от 350 до 1500 рублей.
1. Классический мусорный контейнер
Универсальная урна из ABS‑пластика, открывается одним нажатием, подходит и для двери, и для подстаканника. Аккуратная, вместительная, но без герметичности.
Самый доступный вариант в подборке.
2. Урна‑пепельница с подсветкой
Круглая компактная модель, плотно закрывающаяся крышка блокирует запахи, идеально встаёт в подстаканник.
Отличное соотношение цены и качества.
3 . Стильная урна ‑ пепельница
Металлический корпус, аккуратный дизайн, огнеупорные материалы. Можно использовать как пепельницу или герметичную урну — запахи не пропускает. В комплекте 30 пакетов.
Премиальный вариант — стильный, прочный и функциональный.
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