Как европейские марки будут выживать в кризис?

«За рулем» рассказал о мерах европейских концернов для конкуренции с китайскими

Ведущие европейские автоконцерны, похоже, ныне не в состоянии конкурировать с китайскими.

Провал связан с существенным снижением спроса на европейские машины в Китае (Skoda вовсе решила покинуть крупнейший рынок в мире) и введенными Трампом пошлинами на импорт в США. Также подвела переоценка будущего спроса на электрокары, не позволяющая окупить колоссальные инвестиции в них.

Путь к спасению компании видят в сокращении издержек. Самую суровую программу готовит концерн Volkswagen. В течение нескольких лет автогигант собирается сократить до 100 тысяч сотрудников, закрыть четыре завода в Германии (в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и Неккарзульме), сократить инвестиции на 15% и вывести заводы по производству комплектующих в отдельные структуры.

Конкретная программа будет зависеть от бренда, но и самые прибыльные вряд ли смогут обойтись без сокращений. Так, в Porsche могут уволить каждого пятого, около 9000 человек. Преимущественно это собираются делать по мягкому сценарию – за счет закрытия вакансий, досрочного ухода на пенсию и увольнения по соглашению сторон с выплатой компенсации. Также обсуждается радикальное уменьшение количества выпускаемых моделей и комплекту­ющих в них.

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В BMW хотят уменьшить штат на 8000 человек, половина из которых трудятся в Германии. Сейчас на компанию работают 154 тысячи сотрудников. Причем сокращение планируют провести быстро, до конца следующего года. Не исключено, что с неустойчивым финансовым положением связана остановка проекта внедорожника для конкуренции с мерседесовским Гелендвагеном.

Mercedes-Benz намерен сократить объемы выпуска в Германии, сместив производство в более дешевые страны. Сотрудникам притормозили выплату премий, обсуждается идея увеличить продолжительность рабочей недели с 35 до 40 часов без роста зарплат.

Добавим, что по итогам I полугодия Audi, BMW и Mercedes-Benz отчитались о снижении чистой прибыли, хотя пока и не ушли в минус. Показатель сократился с 1,35 до 1,12 млрд евро у Audi, с 4,02 до 2,87 млрд у BMW и с 2,69 до 2,52 млрд у Мерседеса.

О перспективах развития китайского автопрома рассказано тут.