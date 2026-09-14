Неожиданный источник сквозняка в машине (и как его устранить)
Предлагаю ликвидировать источник сквозняка в машине. Приложите руку к решетке динамика в двери – и вы почувствуете приток холода.
Можно использовать самоклеящуюся шумоизоляцию, а можно купить фольгоизол и приклеить клеем из аэрозольного баллончика.
Вскрываем дверную обивку, убираем динамик, протираем всё от пыли, наносим клей и приклеиваем заранее вырезанный кусок шумки фольгой внутрь салона. Полезно оклеить шумоизоляцией и наружную часть двери изнутри. Теперь зимой холодного «ветра» из динамика не будет.
Т. Бакиев, Республика Башкортостан
Приз автору совета – алкотестер полупровод никовый AIRLINE.
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- О том, как упростить уборку труднодоступных мест в салоне авто, рассказано тут.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube