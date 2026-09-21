Раз уж с топливом беда, не пересесть ли опять на Жигули?

Эксперт Колодочкин подсказал способ пережить проблемы с бензином в стране

В былые времена водители слыхом не слыхивали про экологические классы и высокие октаны – это правда. А-76, АИ-93 – вот и вся азбука. Изредка попадались какие-то «блатные» колонки с надписью «Экстра» – такой бензин с ОЧ 95 производили по отраслевому стандарту. Впрочем, его отпускали по каким-то специальным талонам.

Во многих регионах даже 93-х бензинов почти никогда не было – ездили на том, что продавалось на АЗС. Крутили зажигание, меняли прокладки – и ездили… А сегодня народ вынужден изучать паспорта качества, вникая в разницу между классами К3 и К5, и переживая оттого, что правительство разрешило выпуск бензинов К2. Невольно нахлынут воспоминания о старых Волгах и Москвичах, которые спокойно глотали все подряд. А кому-то и впрямь захотелось пересесть на Жигули и не забивать себе голову нефтехимическими терминами. Потому что машины тех лет были, по сравнению с нынешними, дуракоустойчивыми.

Первая иномарка в моей жизни – S60 с атмосферником мощностью 170 л.с. – была готова потреблять бензин с октановыми числами от 91 до 98. Дело было 20 лет назад.

Сегодня модно вспоминать эпоху моторов-миллионников, проклиная изнеженность их современных потомков. А что в них было особенного?

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Секреты миллионников

Набор «снадобий» для изготовления неубиваемых моторов хорошо известен. Чугунный блок цилиндров обеспечивал высокую жесткость, благодаря чему геометрия цилиндров долго оставалась правильной, что критически важно для ресурса. Это вам не современные алюминиевые блоки с тонкостенными гильзами. Поршни с увеличенной площадью юбки и толстые поршневые кольца снижали давление на стенки цилиндра и уменьшали износ опорных и шатунных подшипников. Толстые кольца обладали хорошей упругостью и меньше закоксовывались. Двухрядная цепь привода ГРМ выхаживала 400-500 тыс. км. Оптимальными считались объем 2–3 литра и 4–6 цилиндров, умеренная мощность и степень сжатия. Простейшие системы питания и зажигания легко предотвращали проблемы нештатного сгорания. Капризных датчиков и прочей электроники, по сути, не было вообще.

Почему автопроизводители «сменили ориентацию»? Ответ очевиден: из-за выгоды. До них дошло, что выгоднее выпускать автомобили, рассчитанные строго на гарантийный срок, а не на десятилетия эксплуатации. Сработало и изменение потребительских предпочтений: сегодня многим важнее быть в тренде и получать новые технологии (системы безопасности, мультимедиа), чем владеть «неубиваемым», но устаревшим автомобилем.

То же относится и к Жигулям. К «миллионникам» они никогда не причислялись, да и стоили поменьше, чем Мерседесы, но современный потребитель отвернулся бы и от них.

Вы купили бы такую машинку сегодня? Отпишитесь в комментариях под статьей, пожалуйста.

А как же Жигули?

Сегодня Жигули полувековой давности спокойно ездили бы на 92-м бензине любого экологического класса – это их бесспорный плюс. Но что касается повседневной езды на таких автомобилях в наше время, то ситуация куда хуже.

Вы готовы приобрести сегодня автомобиль, разгоняющийся до сотни за 20 с лишним секунд? Без усилителя руля и тормозов? Без АБС и подушек безопасности? Без климат-контроля и современной оптики? Думается, что уже нет – не готовы. Прокатиться и вспомнить молодость – да, с удовольствием. Но постоянно ездить на автомобиле, начисто лишенном электроники и связанного с ней комфорта, желающих уже не сыскать.

Разве что, при наличии средств, держать такую игрушку в загородном гараже, изредка наведываясь с ней на слеты любителей автостарины…