Почему ДТ дороже бензина, хотя сделать его проще?

Эксперт Колодочкин объяснил, что не так с ценами на топливо в РФ

Вообще-то все должно быть наоборот. Ведь дизельное топливо получают из нефти более простыми методами, чем бензин, поскольку это более тяжелая фракция. Поэтому и стоить она должна меньше. А у нас – все наоборот. И не только у нас, но об этом чуть позже.

Но так было не всегда.

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Кто задрал цены на дизтопливо?

Советские автолюбители всегда мечтали о дизельных машинах. Они и кушают меньше, и топливо у них дешевле бензинового. Правда, частникам его не продавали, но повсюду сновали огромные грузовики и прочие серьезные машины с большими топливными баками. Это порождало соответствующие мысли. Затем в стране все перевернулось – дизельные автомобили есть в продаже, а ДТ на АЗС присутствует даже в нынешнюю волну дефицита. Но оно стало… дороже бензина!

Виноваты, в первую очередь, экологические стандарты. Если раньше дизтопливо получали простой перегонкой, что было дешевле бензина по определению, то теперь для классов уровня К5 нужно обеспечивать чистоту топлива на более тонком уровне. Для удаления серы и прочих нехороших примесей требуется дополнительная сложная стадия – так называемая глубокая гидроочистка. Для нее необходимы водород, высокое давление, специальные катализаторы и, конечно же, энергетические затраты. А это заметно увеличивает себестоимость.

Другая причина связана со сферой применения дизтоплива. Грузовой транспорт, автобусы, сельскохозяйственная техника, а также спецтехника – всем нужно дизтопливо. Поэтому его потребление тесно связано с реальной экономикой: стройкой, сельским хозяйством и пр. Когда экономика активна, спрос на дизель возрастает, и цена тоже растет. Напомним, что наше дизтопливо успешно уходит на экспорт. Это несколько сокращает предложение внутри страны, а потому цена тоже ползет вверх.

Налоги, как ни странно, тоже способствуют удорожанию дизтоплива. Конечно, исторически акциз на дизель иногда был ниже бензинового, но со временем ставки сближались, а в итоге налоговое преимущество дизеля почти исчезло.

Не совсем понятно, что имеется в виду? Вот и с ценой так же…

А что у них?

В среднем на Западе дизельное топливо обычно дороже бензина, хотя в отдельных странах картина может быть обратной. К примеру, согласно данным портала fuel-prices.eu на середину августа 2026 года, средняя цена бензина (Euro 95) в 27 странах ЕС составляла около €1,81 за литр, а дизельного топлива – примерно €1,95 за литр. На это у них влияет ряд факторов, в частности – разные ставки налогов, а также тот факт, что дизель чаще используется в коммерческом транспорте, сельском хозяйстве, спецтехнике.

Зимой и летом

Недостаток дизельного топлива – его сезонность. Для холодного времени года требуется зимнее ДТ, что усложняет и удорожает производство. Чтобы топливо не загустевало на морозе, в него добавляют специальные депрессорные (антигелевые) присадки. Плюс к этому предъявляются более строгие требования к хранению и логистике – нужно гарантировать, что продукт не потеряет свойства при перевозке в холод. Все это увеличивает, в итоге, отпускную цену. К тому же в холодное время года или в отдаленных регионах могут возникать дополнительные трудности с доставкой, что тоже повышает конечную стоимость.

А самые нестабильные сезонные моменты – это весна (когда переходят с зимнего топлива на летнее) и осень (наоборот). В эти периоды предложение временно сокращается: заводы перестраивают производство, а у поставщиков могут возникать сложности с одновременным удовлетворением спроса на разные марки. Это порождает локальные скачки цен.

А что вы хотели?

Получается, хотя базовая стадия (перегонка) для дизельного топлива действительно проще, но дальше картину портят дорогие этапы (очистка). А спрос и внешние факторы (экспорт, налоги, сезонность) создают дополнительное давление на цену. Поэтому ценники на дизельное топливо и перегоняют бензиновых собратьев.

И не только у нас.

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