Можно ли купить машину в 15 лет? Да, но есть нюанс

Глава ГАИ напомнил правила регистрации автомобиля на несовершеннолетнего

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Сыну 15 лет. Он учится в колледже на автомеханика и планирует приобрести подержанную машину, чтобы к моменту получения прав довести ее до ума. Разрешает ли это закон? И зарегистрируют ли ее в ГАИ?

Коробов А. В., г. Волгоград

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– По общему правилу, предусмотренному статьей 26 ГК РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя.

В случае совершения вашим сыном такой сделки регистрация транспортного средства будет осуществлена за одним из его родителей (усыновителей либо опекунов, попечителей) на срок до достижения им 16‑летия.

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По достижении этого возраста он получает право зарегистрировать транспортное средство за собой. Такой порядок предусмотрен Правилами государственной регистрации ТС в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции МВД России, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764.

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