Чтобы кузов блестел: 3 помощника для домашней мойки автомобиля
Как подготовить автомобиль к холодам своими силами и сэкономить
Вишневый автошампунь для ручной мойки
Густо пенится, помогает справиться с дорожной грязью и, по заявлению производителя, не сушит кожу рук. Выгодный формат — одной упаковки хватит примерно на 30 моек.
Пенящаяся губка
Какая же мойка автомобиля без губки? Подходит для кузова и дисков, хорошо удерживает пену. В наборе сразу две губки, которых хватит надолго.
Шампунь для бесконтактной мойки
Средство с активной пеной и усиленной моющей способностью помогает справиться со стойкими загрязнениями. Подходит для разных типов покрытий, а розовый цвет состава позволяет лучше контролировать процесс нанесения.
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