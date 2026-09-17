Чтобы кузов блестел: 3 помощника для домашней мойки автомобиля

Как подготовить автомобиль к холодам своими силами и сэкономить

Вишневый автошампунь для ручной мойки

Густо пенится, помогает справиться с дорожной грязью и, по заявлению производителя, не сушит кожу рук. Выгодный формат — одной упаковки хватит примерно на 30 моек.

Заказать автошампунь

Пенящаяся губка

Какая же мойка автомобиля без губки? Подходит для кузова и дисков, хорошо удерживает пену. В наборе сразу две губки, которых хватит надолго.

Заказать губку

Шампунь для бесконтактной мойки

Средство с активной пеной и усиленной моющей способностью помогает справиться со стойкими загрязнениями. Подходит для разных типов покрытий, а розовый цвет состава позволяет лучше контролировать процесс нанесения.

Заказать шампунь

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424;