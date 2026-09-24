Как понять, что топливо на АЗС качественное?

С 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года в России временно разрешена розничная продажа бензина и дизельного топлива классов К2, К3, К4 и К5.

До этого в рознице был разрешен только К5, и вопрос о классе не возникал. Теперь он снова актуален.

Чем ниже класс, тем больше в топливе серы и ароматических углеводородов. В бензине К5 серы допускается не более 10 мг/кг, в К4 – до 50 мг/кг, в К3 – до 150 мг/кг, в К2 – до 500 мг/кг. Длительная эксплуатация высокосернистого топлива снижает ресурс катализатора и моторного масла, а продукты сгорания ароматики ускоряют образование нагара.

Поэтому, заезжая на заправку, стоит смотреть не только на октановое число: привычные АИ-92, 95, – но и на класс топлива. Разбираемся, как проверить его самому за пару минут.

Куда смотреть на АЗС

Класс топлива должен быть указан в трех местах:

на топливораздаточной колонке или рядом с ней;

в паспорте качества, который находится на информационном стенде или у оператора АЗС;

в кассовом чеке.

На колонке рядом с пистолетом обычно указаны и октановое число, и класс.

Класс на колонке – это уже ориентир. Но если хочется уточнить параметры, достаточно заглянуть в паспорт качества.

О чем говорит паспорт

Паспорт оформляется на конкретную партию топлива. Согласно техническому регламенту Таможенного союза на топливо, в нем должны быть: марка с указанием класса, данные поставщика, нормативные значения физико-химических параметров и фактические результаты лабораторных испытаний, дата выпуска документа, сведения о декларации соответствия и содержании присадок.

Не обязательно изучать паспорт «от и до». Отметьте главное: октановое число бензина, а также массовые доли серы, бензола и ароматических углеводородов.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков лично проверил паспорт качества на одной из АЗС. В видео он показывает реальный документ и объясняет, какие цифры должны стоять в каждой графе.

Для дизельного топлива также обращайте внимание на предельную температуру фильтруемости. По сути, это параметр морозоустойчивости топлива, он критически важен для эксплуатации дизельных двигателей в условиях низких температур.

Важна и дата выдачи паспорта. Как правило, партии топлива реализуются за несколько дней. Поэтому дата должна быть свежей, а не двухнедельной или даже месячной давности.

Как контролируют качество от НПЗ до АЗС

Для того чтобы доверять паспорту качества, стоит понять, как его оформляют и как проверяют соответствие топлива заявленным параметрам

После производства каждая партия топлива проходит лабораторный контроль на заводе и нефтебазе на соответствие требованиям технического регламента и нормативного документа, по которому оно произведено: ГОСТ, ТУ или СТО. Испытания проводят аккредитованные лаборатории, внесенные в реестр Росаккредитации. По результатам проверок топливо получает паспорт качества.

Это единая логика паспортизации, которой должны следовать все поставщики топлива. А вот система контроля качества может быть выстроена по-разному.

Мы попросили специалистов АЗС «Газпромнефть» рассказать, как она устроена на одной из крупнейших автозаправочных сетей.

Все процессы контроля – от завода и нефтебазы до бензовоза и колонки на АЗС – объединены в единый цифровой контур. Данные о результатах паспортизации и качестве топлива в реальном времени отслеживаются и анализируются системой «Нефтеконтроль — Газпром нефть». На практике это означает, что даже когда топливо покинуло лабораторию, оно непрерывно контролируется.

Перед отправкой на АЗС автоцистерны обязательно пломбируют, а сами бензовозы оснащают GPS/ГЛОНАСС-трекерами и специальными датчиками. Эти технологии нужны, чтобы исключить несанкционированный доступ к грузу в пути.

На АЗС еще одна точка контроля – система «Антимикс». Она проверяет корректность подключения сливных рукавов при разгрузке топлива из секций цистерны в резервуары станции.

В резервуарах АЗС объем, температуру, плотность топлива и отсутствие воды постоянно измеряют параметрические датчики. Эти данные автоматически передаются на ТРК, кассы и в центр мониторинга. Если параметры выходят за допустимые значения, отпуск топлива останавливается.

Проверки продолжаются и после приемки. Не реже раза в месяц на АЗС «Газпромнефть» без предупреждения приезжают мобильные лаборатории с экспресс-анализаторами: они замеряют октановое (бензин) и цетановое (дизель) числа, содержание серы и воды, температуру фильтруемости дизтоплива и другие показатели.

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Что в итоге

Временное разрешение продавать К2-К4 не означает, что все АЗС перешли на продажу топлив а ниже классом. Крупные ВИНК давно ориентированы на производство топлива К5, и за этой строчкой на колонке или в паспорте качества стоит длинная цепочка контроля.

Но на частных заправках и АЗС малоизвестных брендов может оказаться топливо более низкого класса. Поэтому, подъехав к колонке, найдите на ней или рядом информацию о классе. Она указана на основе данных из паспорта качества и дублируется в чеке после заправки.

Это простая привычка – такая же, как проверить давление в шинах перед дальней дорогой.