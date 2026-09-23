Простой прием для снятия деталей авто при ремонте
На Шеви Ниве стал потеть маслом тормозной барабан.
Надо менять сальник полуоси. Применил обратный молоток для выбивания полуоси с фигурной пластиной.
Сальник решил снять тем же инструментом. Закрепил на штоке пару шайб диаметром 35 мм. При работе зацепляем шайбы за сальник и выбиваем его обратным молотком.
Для автомобилей ВАЗ «классического» семейства шайбу нужно взять поменьше – диаметром 32 мм.
В. Карпин, г. Петрозаводск
Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4˝ 5-25Нм PRO AIRLINE.
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- Устройство для удобной замены тормозных колодок описано тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX