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Простой прием для снятия деталей авто при ремонте

Читатель «За рулем» применил обратный молоток для замены сальника полуоси

На Шеви Ниве стал потеть маслом тормозной барабан.

Надо менять сальник полуоси. Применил обратный молоток для выбивания полуоси с фигурной пластиной.

Сальник решил снять тем же инструментом. Закрепил на штоке пару шайб диаметром 35 мм. При работе зацепляем шайбы за сальник и выбиваем его обратным молотком.

Для автомобилей ВАЗ «классического» семейства шайбу нужно взять поменьше – диаметром 32 мм.

Замена сальника полуоси на Chevrolet Niva.
Замена сальника полуоси на Chevrolet Niva.

В. Карпин, г. Петрозаводск

Приз автору совета – динамометрический ключ 1/4˝ 5-25Нм PRO AIRLINE.

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  • Устройство для удобной замены тормозных колодок описано тут.

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