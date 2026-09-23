Битумные пятна на кузове: 3 средства, которые уберут следы асфальта

После ремонта дорог или поездки по свежему асфальту на кузове остаются чёрные точки и разводы.

Битум въедается в лак, и обычная мойка его не берёт. Если тереть тряпкой — только размажете и повредите покрытие автомобиля. Нужны специальные очистители.

1. LAVR — очиститель битумных пятен, 650 мл

Большой объём для тех, кто сталкивается с проблемой регулярно. Активно растворяет битум, гудрон и следы асфальта, не повреждая лак. Наносится распылением, через минуту снимается вместе с грязью. Экономичный формат.

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2. Grass — очиститель битумных пятен, аэрозоль, 400 мл

Удобный аэрозольный баллон с точечным распылением. Быстро справляется со свежими и застарелыми пятнами. Подходит для локальной обработки: пороги, арки, нижняя часть дверей и бамперов — там, где битум скапливается чаще всего.

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3. Felix — очиститель кузова от битумных пятен, 400 мл

Средство для удаления битума, гудрона и масляных следов с лакокрасочного покрытия. Мягко воздействует на загрязнение, не оставляя разводов. После обработки поверхность достаточно протереть чистой тряпкой или смыть водой.

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Как пользоваться:

Нанесите средство на загрязнённый участок, дайте постоять 1–2 минуты, затем удалите мягкой тряпкой или губкой. Не трите сильно — битум должен раствориться сам. После обработки желательно вымыть кузов или протереть чистой водой.

Лучше убирать пятна сразу, пока битум свежий. Застарелые следы удаляются сложнее и требуют больше времени.

А вы сталкивались с битумными пятнами на кузове?

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