Караул! В бак случайно залили не то топливо — как его слить?

Как слить бензин или дизтопливо из бака автомобиля: 3 способа и пошаговые инструкции

Слить топливо из бака современного автомобиля – задача не такая простая, как кажется.

Причины для того, чтобы сливать топливо, могут быть разными.

Причина 1. В бак может попасть некачественное или неправильное топливо. Известны случаи, когда в автомобиль с бензиновым двигателем заливали дизель и наоборот. Также в топливе может оказаться много воды.

Причина 2. Может потребоваться замена топливного бака. Коррозия способна разъесть стальной бак до такого состояния, что снаружи он начинает «потеть» бензином или дизтопливом.

Причина 3. Возникла необходимость создать запас топлива для моторной лодки, снегохода, квадроцикла, мотоблока или бензокосилки. А отпуск в канистры на АЗС ограничен или вообще запрещен, как, к сожалению, происходит в последнее время.

Как слить топливо из бака?

Начнем со способа, когда бензин в баке качественный, но его нужно слить в канистру для применения в другом месте. Самый простой путь – разомкнуть трубку подачи топлива к топливной рампе при распределенном впрыске или к насосу высокого давления при непосредственном впрыске. Далее нужно подсоединить к разъему трубку и направить ее в канистру. В блоке предохранителей найти реле бензонасоса, вынуть его и подать на одно из гнезд под силовые контакты реле напряжение с «плюса» батареи. При подаче на правильный контакт бензонасос заработает и бензин пойдет, при подаче не на тот контакт – ничего страшного не произойдет.

Подсоединение к трубке подачи бензина.

Теперь бензин можно сливать в канистру.

Если в бак попало некачественное топливо или вы случайно смешали разные виды топлива, можно просто снять модуль бензонасоса и простейшим шлангом с грушей откачать содержимое бака через отверстие. Так поступаем, если бак очень сложно снять целиком.

После снятия бензонасоса через образовавшееся отверстие бак нужно полностью осушить и протереть изнутри ветошью.

Другой способ: к баку можно подобраться, отсоединив шланг наливной трубы. Для этого нужно забраться под автомобиль. Через штуцер большого диаметра откачиваем топливо шлангом с грушей.

Отсоединяем шланг наливной трубы.

И последний способ, самый сложный, – демонтаж топливного бака. У некоторых автомобилей это сопряжено со снятием карданного вала и части системы выпуска отработавших газов. Нужен подъемник или смотровая канава.

К примеру, у автомобиля Renault Duster бак можно снять только демонтировав карданный вал и почти всю систему выхлопа.

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