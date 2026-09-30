В наше время так не обучали: 4 ладони и 11 метров

В автошколах теперь новый курс – о шинах

Давление в шинах водители проверяют реже, чем советуют инструкции. Маркировку изучают обычно один раз — при покупке. А что делать при разрыве шины на скорости, обычно выясняют опытным путем, и далеко не всегда правильно.

Этот пробел между тем, что водитель формально знает, и тем, что он делает на практике, стал отправной точкой проекта «Cordiant и ВОА: от знаний к безопасности на дорогах». Его участники — будущие водители, но сама проблема касается любого автомобилиста: технические теоретические знания имеют смысл только тогда, когда превращаются в привычку.

– За более чем полвека работы Всероссийское общество автомобилистов обучило сотни тысяч водителей, и мы видим: уровень подготовки напрямую зависит от того, насколько глубоко будущий автомобилист понимает устройство автомобиля и влияние его компонентов на безопасность движения. Наш совместный с компанией Cordiant проект — это системный шаг в развитии подготовки будущих водителей. Мы объединяем экспертизу Всероссийского общества автомобилистов в области безопасности дорожного движения с технологическим лидерством Cordiant, и на выходе получаем выпускника автошколы, который приходит на дорогу осознанным и ответственным участником движения, – говорит Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественного совета при Минтрансе России.

Четыре пятна контакта

Автомобиль взаимодействует с дорогой через четыре небольших пятна контакта. От их состояния зависят сцепление, торможение и способность машины сохранять заданную траекторию. При этом шины остаются одной из тех частей автомобиля, о которых водитель вспоминает два раза в год – во время сезонной смены.

Курс построен вокруг этой проблемы и рассчитан на три занятия.

Первое — «Четыре ладони»: устройство и маркировка шины, различия между летними и зимними шинами, правила выбора под конкретный автомобиль. После теории курсант автошколы должен уметь самостоятельно «читать» шину.

Второе — «Одиннадцать метров»: тормозной путь и то, как на него влияют износ, давление и сезон, требования законодательства к шинам. В практической части — измерение глубины протектора и оценка тормозного пути.

Третье — «Пять минут в месяц»: регулярные действия владельца автомобиля — проверка давления, осмотр шин. А также – когда и как менять шины, как хранить, что делать при проколе или разрыве шины в движении. Практическая часть строится вокруг чек-листа перед поездкой.

Встроен в программу

Для автошколы здесь есть принципиальный момент: курс не требует новых учебных часов. Три занятия по 45 минут встроены в действующую программу подготовки водителей категории «В».

Конструкция и маркировка шин, летние и зимние шины, нормы давления относятся к теме устройства и технического обслуживания автомобиля – там же можно говорить об условиях эксплуатации, износе и неисправностях, при которых эксплуатация запрещена. Проверка и доведение давления до нормы уже входят в раздел технического обслуживания. А движение по дороге с низким коэффициентом сцепления, тормозной путь и разрыв шины во время движения рассматриваются в теме основ управления автомобилем.

Существующим темам придают более практическое содержание – без дополнительной нагрузки.

Что происходит на занятии

Каждое занятие длится 45 минут: пять минут – вводная часть, 30 минут – основная работа, еще десять – закрепление. Основная часть состоит из теории, разбора реальной ситуации и вывода, после чего студент выполняет какие-то действия: расшифровывает маркировку, измеряет протектор или проверяет давление в шине.

Автошколам предоставляется полный комплект материалов. Для преподавателей проводятся вебинары с инженерами Cordiant и методистами ВОА. Материалы размещены в открытом доступе на сайте ВОА и централизованно обновляются – формат одинаково применим в разных автошколах.

Почему шинам уделяется отдельное внимание

По данным НЦ БДД МВД России, в 2025 году зафиксировано 4864 ДТП, сопряженных с техническими неисправностями автомобилей. Более 30% происшествий было спровоцировано критическим состоянием шин и дисков. Впрочем, статистика фиксирует наличие неисправности автомобилей участников ДТП, но не утверждает, что она была единственной причиной аварии.

Это повод для разговора о профилактике: давление, состояние протектора, соответствие шин сезону и действия при повреждении – то, что водитель в значительной степени способен контролировать.

Что общего у производителя шин и автошколы

Проект реализуют Cordiant и Всероссийское общество автомобилистов. ВОА отвечает за методическую базу подготовки водителей, распространение в сети региональных отделений и собственных автошкол, у общества большой опыт в подготовке учебных программ по безопасности движения. Cordiant – за экспертизу технической части курса: инженеры компании обеспечивают точность, методисты ВОА – пригодность и доступность материала для аудитории.

Задача проекта – дать начинающему водителю базовый алгоритм обращения с одной из важнейших частей автомобиля, а не рассказать о конкретной марке шин.

Первый сезон – на 3000 курсантов

С 21 сентября 2026 года по 28 февраля 2027-го занятия проходят в учебных группах, организаторы параллельно собирают обратную связь. В марте планируется подвести итоги и определить, какие форматы обучения масштабировать дальше.

План первого сезона – 3000 курсантов в 35 регионах страны. Заявленный организаторами медиаресурсный охват проекта – более 76 000 человек. В рамках проекта также сравнят эффективность очного занятия, вебинара и самостоятельной работы с памяткой.

Знания, которые останутся в памяти

По итогам трех занятий курсант должен уметь прочитать маркировку на боковине шины, знать минимальную остаточную глубину протектора для летних и зимних шин, понимать влияние износа на тормозной путь на мокрой дороге, проверять давление и знать, где найти его норму. Отдельно разбирается поведение при проколе и разрыве шины во время движения.

Правильный ответ на экзамене – не главная цель курса. Важнее, чтобы после получения прав водитель регулярно возвращался к этим вопросам: проверял давление, смотрел на протектор, читал маркировку. Причем делал это не тогда, когда автомобиль ведет себя необычно, а раньше.