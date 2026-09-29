Меняем фильтры: как самому провести ТО и не загубить мотор

Как выполнить работы правильно и не напортачить в мелочах? Разберемся вместе на примере автомобиля Hyundai Solaris

Замена масла

В качестве расходников мы выбрали фильтры от компании TOTACHI. Здесь нет наценки за раскрученный бренд, но и сомневаться в содержимом коробки не приходится. Производитель не пожалел плотной, качественной фильтровальной бумаги, которая действительно будет задерживать продукты износа и защищать детали двигателя.

Масляный, салонный и воздушный фильтры перед установкой – базовый набор для самостоятельного ТО готов.

Открываем капот и откручиваем пробку заливной горловины, чтобы внутри мотора не создавался вакуум. Так отработанноемасло вытечет гораздо быстрее.

ЛАЙФХАК ОТ «ТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»

Сливайте масло, пока оно еще теплое. Нагретая смазка обретает отличную текучесть и охотно забирает с собой все накопленные отложения. Но если открутить пробку сразу после активной езды, можно получить серьезный ожог. Так что перед началом работ дайте двигателю немного остыть.

Загоняем Solaris на яму, снимаем защиту картера. Берем ключ на 17 и ослабляем сливную пробку снизу на поддоне. Подставляем пустую тару поближе и рукой выкручиваем пробку до конца. Важно: вовремя убрать руку, чтобы не облиться горячим маслом.

Демонтаж защиты двигателя — без этого не добраться до масляного фильтра и слить отработку.

Не спешите закручивать сливную пробку. Пускай масло стечет полностью, до последней капли.

Обязательно осмотрите алюминиевое уплотнительное кольцо на пробке. Если оно сплющено до состояния блина или покрылось глубокими рисками, выбрасываем его и ставим новое.

Пробуем открутить старый масляный фильтр рукой. Если он затянут на совесть, используем компактный универсальный съемник с плоскими захватами. Он легко пролезает практически везде и четко фиксирует корпус.

Как только фильтр тронулся с места, съемник можно убирать и дальше крутить руками. Резьба здесь обычно длинная, так что запаситесь терпением и действуйте аккуратно.

Забудьте про съемники при установке. Новый масляный фильтр закручивают ТОЛЬКО от руки. Поверьте, силы любого здорового человека более чем достаточно, чтобы резиновое кольцо село герметично.

Сливную пробку первые пару оборотов закручиваем пальцами. Если сразу воспользоваться ключом, есть огромный риск закрутить пробку с перекосом и замять резьбу в алюминиевом поддоне.

Перетянете ключом – к следующей замене фильтр к блоку цилиндров прикипит намертво.

Перед установкой нового масляного фильтра обязательно отмываем его посадочное место на двигателе универсальным очистителем и смазываем резиновое кольцо фильтра свежим моторным маслом. Так резинка легче сядет на металл и не деформируется при затяжке.

Для финальной затяжки используем динамометрический ключ. У новичков рука еще не набита, а сорвать резьбу на поддоне проще, чем кажется. Выставляем на ключе 35 Н·м (заводской норматив – от 34 до 44 Н·м) и плавно тянем до характерного щелчка.

Все! Снизу работы закончены, возвращаем защиту на место и опускаем машину. И заливаем свежее масло.

Финальный аккорд: заливаем свежую синтетику уровня API SQ, которая за счет новейших присадок снижает трение и бережет ресурс мотора.

КАК ВЫСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА – ХИТРОСТЬ ДЛЯ НОВИЧКОВ

1. Заливаем масло до максимальной отметки (MAX) на щупе.

2. Закручиваем пробку заливной горловины.

3. Запускаем мотор на одну-две минуты, чтобы пустой масляный фильтр заполнился смазкой.

4. Глушим двигатель и берем паузу на пару минут, давая маслу стечь обратно в поддон.

5. Проверяем уровень снова и при необходимости доводим его ровно до середины между MIN и MAX.

Замена воздушного фильтра

При замене воздушного фильтра двигателя многих начинающих мастеров подстерегает коварный визуальный обман. Фильтр может внешне казаться вполне работоспособным, но его внутренние поры и полости шторки уже плотно забиты микроскопической пылью, грязью и копотью. Воздушное сопротивление внутри фильтра растет, и мотору становится тяжело дышать. Как результат – машина начинает терять тягу и поглощает топливо сверх нормы.

ЛАЙФХАК ОТ «ТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»

Если заглянуть внутрь корпуса старого фильтра, там наверняка обнаружится килограмм-другой придорожной пыли и приличный запас песка.Так что прежде чем ставить новый фильтр, не поленитесь вычистить корпус изнутри пылесосом или влажной тряпкой. Если этого не сделать, свежий фильтр забьется в два раза быстрее.

Устанавливаем фильтр в пазы. Он должен сесть плотно и четко, без зазоров. Иначе неочищенный забортный воздух пойдет в обход системы прямиком в цилиндры мотора. Теперь закрываем пластиковую крышку и защелкиваем металлические скобы обратно.

Что касается периодичности этой процедуры, рекомендуем придерживаться заводского регламента. Однако если ваши маршруты часто пролегают по запыленным проселочным дорогам или в условиях жесткого городского смога, смело сокращайте интервал замены примерно на 30%.

Замена салонного фильтра

Если воздушный фильтр бережет от преждевременного износа мотор, то салонный фильтр стоит на страже вашего здоровья. Рекомендуем обновлять фильтр дважды в год без оглядки на пробег. В идеале делать это перед началом зимы и сразу после окончания летнего сезона.

Причина кроется в банальной физике. Салонный фильтр постоянно работает в условиях жесткого перепада температур и влажности. Он не просто забивается уличной копотью, но и активно впитывает влагу из атмосферы, со временем превращаясь в передвижной инкубатор для плесени, грибков и вредных бактерий.

ЛАЙФХАК ОТ «ТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»

Если в дождь вы включаете вентилятор на полную мощность, а стекла в машине всё равно мгновенно затягивает глухой пеленой тумана, значит салонный фильтр полностью потерял свою эффективность. Пора менять.

Как на многих корейских и японских моделях, на Hyundai Solaris салонный фильтр спрятан за перчаточным ящиком. Добраться до него – задача на пару минут, если знать правильный алгоритм.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО САЛОННОГО ФИЛЬТРА ЗА 5 ШАГОВ

1. Опустошаем бардачок и открываем его как обычно.

2. Находим внутри по бокам два пластиковых упора – это ограничители, которые держат ящик.

3. Поворачиваем эти упоры влево (против часовой стрелки) и просто вытаскиваем наружу.

4. Опускаем бардачок пониже. Он сам плавно пойдет вниз и останется висеть на нижних креплениях. Снимать его полностью не нужно.

5. Находим длинную черную крышку прямо за опущенным бардачком. Сжимаем пальцами защелки на ее краях (слева и справа), тянем на себя и вытаскиваем старый фильтр.

Демонтаж пластиковых упоров бардачка: поворачиваем фиксаторы влево и вытаскиваем их из пазов, чтобы опустить ящик вниз.

Загляните внутрь открывшегося черного пластикового короба. Туда неизбежно залетает сухая уличная листва и мелкие веточки. Обязательно удалите их пылесосом или обычной влажной салфеткой.

Если этого не сделать, мусор со временем провалится на лопатки вентилятора печки. Тогда при каждой поездке вы будете слушать назойливое шуршание.

На торце фильтра нанесены стрелочки и красуется надпись AirFlow (направление воздушного потока). Наша задача – установить фильтр строго по инструкции производителя, то есть стрелочками вниз, по направлению движения воздуха к вентилятору.

Критически важный нюанс: перед установкой салонного фильтра проверяем стрелки AirFlow – они должны смотреть строго вниз.

Аккуратно вставляем фильтр на место, защелкиваем пластиковую крышку до щелчка и возвращаем ограничители бардачка в исходное положение, повернув их теперь уже по часовой стрелке. Миссия выполнена!

Вместо заключения

ТО своими руками – история не столько про экономию, сколько про личный контроль. К примеру, автор этого материала однажды полгода отъездил в полной уверенности, что в машине стоит свежий салонник. А его просто забыли поставить при прошлой замене.

Когда вы лично выгребли песок из корпусов, проверили резьбу на новом фильтре и затянули сливную пробку динамометрическим ключом, вы точно знаете, что всё сделано по-человечески. Поверьте, ни один сервис не будет вычищать скрытую грязь с таким усердием, как вы сами для себя.

Меняйте расходники вовремя, контролируйте процесс лично. Это гораздо надежнее, чем в один прекрасный день обнаружить, что оплаченные вами новые расходники были установлены только на бумаге.

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