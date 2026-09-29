Ресурсный тест полноприводного Соболя NN

Полноприводный Соболь NN легко переносит летнюю жару и не перегревается ни в пробках, ни при интенсивной езде на максимальных скоростях. Кстати, о максималке. Несмотря на паспортные 120 км/ч, Соболь легко достигает отметки «130» и даже 140 км/ч. При этом стрелка тахометра не заходит в красную зону.

Ставим Соболю «отлично» за поведение на автостраде. Казалось бы, когда задействован только задний привод, можно ожидать ослабления курсовой устойчивости. Как бы не так. Соболь держит дорогу прекрасно.

Дизельному Соболю подвластны скорости современных легковушек. Однако не стоит забывать о возрастающем расходе топлива. При скоростях до 90 км/ч наш герой расходовал 8-10 л на 100 км. На скоростях под 130 дизельный аппетит возрастал до 15 литров на «сотню».

Осаживают Соболь высокоэффективные тормоза. Они дисковые на каждом колесе. Тормозная система включает гидроусилитель и ABS, а также EBD. С недавнего времени на автомобилях доступна и система ESC (система курсовой устойчивости). Торможение контролируемое и хорошо прогнозируемое. Оценка — «отлично».

Соболь, несмотря на внушительную высоту, не склонен к большим кренам. Стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней осях работают как надо. Хорошее впечатление оставляет подвеска. Энергоемкая, с большими ходами для бездорожья. На асфальте она словно концентрируется и не допускает раскачки автомобиля.

В толчее городских улиц владелец Соболя оценит обзорность с водительского места и удобство настройки зеркал заднего вида. Камеру заднего вида можно заказать в качестве опции.

В салоне поддерживается комфортный климат. Он раздельный для пассажиров большого салона и водителя с передним пассажиром. Для удобства посадки Соболь предусмотрительно выдвигает подножку. Даром что автомобиль классифицируют, как минивэн.

Высокий порог и большой дорожный просвет обеспечивают отличную геометрическую проходимость и отменные внедорожные качества. На раскисшем грунте включаем полный привод. Для этого просто поворачиваем колесико выбора режимов работы трансмиссии на передней панели. Никаких дополнительных рычагов задействовать не надо. Электронные актуаторы беспрекословно выполняют команды. Нажимаешь на клавишу — и блокируется межколесный дифференциал. Все четко и просто.

Каков итог? Израсходовано 2720 литров дизельного топлива. Заменены перегоревшая лампочка заднего габарита и батарейка в электронном брелоке управления. Плюс случился прокол в переднем правом колесе, который залечили с помощью резинового жгута. Вот и все. Никаких подтеканий рабочих жидкостей и масла. Таков итог динамичного 20-тысячного испытания.