Названы дизельные китайские машины, которые можно купить в России новыми

Эксперт «За рулем» перечислил официально представленные в России дизельные авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какие новые китайские автомобили можно купить в России с дизелем?

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Ответ эксперта

Никита Гудков , «За рулем»:

– Дизель в Китае – тема специфическая, там его воспринимают пригодным лишь для коммерческого транспорта.

Если не считать пикапы, то едва ли не единственный легковой автомобиль из КНР, официально представленный у нас с дизельным мотором – пятиметровый внедорожник BAIC BJ60, хотя его продажи исчезающе малы. Haval H9 и BAIC BJ40 дизельных версий лишились.

Впрочем, дизелями как таковыми китайцы занимаются: в Австралии представлен внедорожник Tank 500 с трехлитровым мотором V6 на тяжелом топливе. О перспективах его появления в России пока ничего не известно.

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