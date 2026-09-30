Лайфхак от читателя: идеальный способ закрепить огнетушители в багажнике

Читатель «За рулем» придумал удобные крепления для огнетушителей в УАЗ Патриоте

На автомобиле УАЗ Патриот я нашел удобные места для двух огнетушителей.

Справа и слева от двери багажного отделения саморезами закрепил петли из хозмага – или их можно изготовить самому. К ним прицепил резинки для крепления запасного колеса ВАЗ 2101–2107.

С. Ляпустин, Курганская область

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Самодельные крепления для огнетушителей в УАЗ Патриот Самодельные крепления для огнетушителей в УАЗ Патриот

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О том, как облегчить подъем ковра в багажнике, рассказано тут.