Сигнализация жестами — почему водители больше ей не пользуются?

«За рулем» рассказал, почему водительские жесты постепенно выходят из применения

В новом номере журнала «За рулем» – интересный рассказ про различные условные сигналы, позволяющие водителям общаться друг с другом.

Одна из категорий таких сигналов — это жесты. Водители, начинавшие свой стаж в 1990-х и ранее, еще помнят, что в былые времена различные водительские жесты (мы сейчас не про неприличные) были весьма распространенным явлением, наряду с морганием дальним светом или аварийкой. Но чем ближе к дню сегодняшнему, тем высунутых из окон рук становится все меньше. И в целом это закономерно, понятно и правильно.

Однако пока машины не начали общаться друг с другом без нашего участия, любопытно вспомнить, как это было раньше, прикинуть, почему не работает сейчас, и понять, чем это можно заменить.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Сигнализация жестами в ППД предусмотрена для велосипедистов и водителей мопедов – для обозначения предстоящих маневров. Ими же могут пользоваться автомобилисты при неработающих световых приборах. Но мало кто придает им значения: таксисты приучили к тому, что высунутая в окно рука, в любом положении, означает «какая страшная жара!» и отчасти заменяет кондиционер. Похожая ситуация и с неформальными жестами.

Их несколько, все они придуманы давно и большей частью вышли из употребления. Только знатоки с большим стажем способны догадаться, что хлопанье ладонью по воздуху может указывать на незакрытый багажник, а вращение кисти – на спущенное колесо. Все это стало неактуально при огромном количестве автомобилей на дорогах, где следить надо не за тем, кто и как руками машет.

Совершенно бессмысленно сигнализировать о чем-нибудь жестами, если с тем, к кому вы обращаетесь, нет прямого визуального контакта. А в движении это почти всегда так. И если есть важный повод о чем-то оповестить человека, лучше это сделать на светофоре.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Азбука света» из журнала «За рулем» №10 за 2026 год.