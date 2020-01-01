Все жесты и сигналы дальнобойщиков: надо запомнить!

Этот язык не найти ни в ПДД, ни в учебниках водителей. Но как раз благодаря ему устанавливается взаимопонимание, а дорога становится безопасней.

У машин вплоть до середины прошлого века не было указателей поворотов в том виде, в котором они существуют сейчас, не говоря уже о кнопке аварийной остановки, широко используемой сегодня как многоцелевой источник информации.

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Напомню, что первый электрический поворотник появился на Buick Roadmaster в 1939 году. Среди отечественных автомобилей первым с поворотниками стал ЗИС-110 в 1945 году. И это был, замечу, правительственный лимузин.

Аварийка заявила о себе и вовсе в середине 70-х — первой массовой советской легковушкой с кнопкой аварийной остановки на передней консоли в 1976 году стал ВАЗ-2106.

Словом, жесты у водителей были в ходу с появления автомобиля. Вот несколько общепринятых сегодня.

Шесть самых распространенных жестов

«Проезжай» — этот жест выполняется левой высунутой в боковое окно рукой в направлении движения, и, в зависимости от ситуации, может переводиться как сигнал к обгону или другому маневру.

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«Притормози» — повторяющееся движение ладонью сверху вниз.

«Пост ДПС» — растопыренные пальцы предупреждают о необходимости быть осторожным.

«Спасибо» — поднятая вверх ладонь означает знак благодарности за предупреждение или за то, что уступил дорогу в непростой дорожной ситуации.

«Куда лезешь?» — вскинутая в сторону ладонью вверх рука. Жест можно трактовать как сочувствие (мол, я предупреждал) или как упрек (не видишь, куда прешь!?).

Технические неполадки

Круговое движение указательным пальцем с последующим толчком вниз говорит о спущенном колесе. Если это касается вашего автомобиля, то лучше немедленно остановиться.

Похлопывание ладонью в воздухе — означает открытый багажник или не закрытый до конца капот. Тоже важное предупреждение. Так можно и без багажа остаться или с разбитым лобовым стеклом из-за распахнувшегося капота.

Однако все чаще жесты уступают место световым сигналам в силу их разнообразия и информативности.

Четыре главных световых сигнала на шоссе

Включенный левый поворотник у идущей перед вам фуры — не обгоняй, впереди встречный транспорт. Из высокой кабины дальнобойщик видит дорогу на большем расстоянии, чем водитель легковушки. Ему легче прогнозировать ситуацию. Стоит доверять таким советам.

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Включенный правый поворотник у грузового автопоезда — путь свободен, обгоняй! После обгона не забудьте поморгать аварийкой в знак благодарности. Аварийка часто заменяет жест «спасибо», а при резком снижения скорости автомобиля говорит о том, что впереди пробка или движение затруднено вследствие ремонта дороги или по другой причине.

Если автомобиль с включенным левым поворотником надвигается на вас сзади — это уже просьба уступить ему дорогу. Просьба может также сопровождаться неоднократным включением дальнего света фар. Но это уже больше напоминает не просьбу, а требование.

Сигналы водителей, о которых многие не знают

Двойное мигание дальним светом автомобиля со встречного направления означает передвижной пост ГИБДД, на котором могут осуществлять контроль скорости или проверку документов. Это был самый популярный сигнал на дорогах СССР.

Кратковременный переход с ближнего света на дальний при встречном разъезде предупреждает, что ваши фары слепят водителей встречного направления. Нужно немедленно принять меры: переключиться с дальнего на ближний свет, если вы забыли это сделать, или отрегулировать пучок фар в соответствии с загрузкой вашего автомобиля.

Однократное моргание дальним или кратковременное включение ближнего света фар означает согласие пропустить другого водителя. Этот знак неплохо еще подкрепить жестом «проезжай».

Звуковые сигналы на дороге — что они означают?

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Правила требуют, чтобы звуковые сигналы использовались исключительно для предотвращения аварийных ситуаций. Но в жизни они звучат куда чаще. Что касается дорожных ситуаций, то здесь различают два вида звуковых сигналов:

продолжительный — предупреждение об опасности или требование уступить дорогу;

— предупреждение об опасности или требование уступить дорогу; краткий — идентичен жесту и сигналу «спасибо».

Символичное маневрирование

Между тем, о многом может рассказать и манера вождения водителя большегруза. Если при вашем приближении фура смещается к середине дороги — это предупреждение о необходимости воздержаться от обгона. Притирание к обочине, напротив, следует расценивать как предложение безопасно обогнать автопоезд.

Разумеется, все эти сигналы, жесты, гудки существуют отдельно, а могут и дополнять друг друга. Главное, чтобы они не застали вас врасплох и не были неправильно истолкованы! Так что при малейших сомнениях лучше подстраховаться и не загонять самого себя в аварийную ситуацию — не начинать обгон или другой опасный маневр, понадеявшись лишь на жест незнакомого участника движения.