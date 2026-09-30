Чернитель резины: 5 средств, которые вернут шинам вид новых
Резина со временем тускнеет, покрывается серым налётом и теряет вид. Чернитель — быстрый способ вернуть покрышкам насыщенный чёрный цвет и защитить их от ультрафиолета. Собрали пять вариантов: от бюджетных до наборов.
Kangaroo Tire Shiner Silicone, 650 мл
Чернитель на силиконовой основе. Создаёт глубокий чёрный цвет и защитную плёнку, которая отталкивает грязь и воду. Большой объём — хватит на несколько обработок всех четырёх колёс.
LAVR, 650 мл
Чернитель шин от LAVR. Возвращает резине насыщенный цвет, защищает от выгорания и растрескивания. Наносится распылением или губкой. Экономичный расход.
Kerry, 650 мл
Чернитель шин. Придаёт покрышкам глубокий чёрный оттенок и ухоженный вид. Быстро впитывается, не оставляет жирных следов. Подходит для регулярного ухода.
Felix, аэрозоль, 520 мл
Полироль-чернитель в удобном баллоне. Распыляется точечно, быстро сохнет. Придаёт резине блеск и защищает от внешних воздействий. Удобно хранить в багажнике.
Набор Grass: чернитель Black Rubber + очиститель дисков Disk Cleaner Super
Комплексный набор для ухода за колёсами. Очиститель дисков удаляет тормозную пыль и грязь, а чернитель придаёт шинам чёрный цвет и защиту. Всё, что нужно для полной обработки, в одном комплекте.
Как пользоваться:
- Вымойте колёса и дайте им высохнуть.
- Нанесите чернитель на резину губкой или распылением.
- Дайте высохнуть несколько минут, при необходимости уберите излишки тряпкой.
А вы обрабатываете шины чернителем или предпочитаете оставлять как есть?
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