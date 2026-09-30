Чернитель резины: 5 средств, которые вернут шинам вид новых

Назван бюджетный способ преобразить колеса вашего автомобиля

Резина со временем тускнеет, покрывается серым налётом и теряет вид. Чернитель — быстрый способ вернуть покрышкам насыщенный чёрный цвет и защитить их от ультрафиолета. Собрали пять вариантов: от бюджетных до наборов.

Kangaroo Tire Shiner Silicone, 650 мл

Чернитель на силиконовой основе. Создаёт глубокий чёрный цвет и защитную плёнку, которая отталкивает грязь и воду. Большой объём — хватит на несколько обработок всех четырёх колёс.

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LAVR, 650 мл

Чернитель шин от LAVR. Возвращает резине насыщенный цвет, защищает от выгорания и растрескивания. Наносится распылением или губкой. Экономичный расход.

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Kerry, 650 мл

Чернитель шин. Придаёт покрышкам глубокий чёрный оттенок и ухоженный вид. Быстро впитывается, не оставляет жирных следов. Подходит для регулярного ухода.

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Felix, аэрозоль, 520 мл

Полироль-чернитель в удобном баллоне. Распыляется точечно, быстро сохнет. Придаёт резине блеск и защищает от внешних воздействий. Удобно хранить в багажнике.

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Набор Grass: чернитель Black Rubber + очиститель дисков Disk Cleaner Super

Комплексный набор для ухода за колёсами. Очиститель дисков удаляет тормозную пыль и грязь, а чернитель придаёт шинам чёрный цвет и защиту. Всё, что нужно для полной обработки, в одном комплекте.

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Как пользоваться:

Вымойте колёса и дайте им высохнуть.

Нанесите чернитель на резину губкой или распылением.

Дайте высохнуть несколько минут, при необходимости уберите излишки тряпкой.

А вы обрабатываете шины чернителем или предпочитаете оставлять как есть?

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