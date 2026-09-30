Точность, которую легко проверить: как на АЗС гарантируют честный отпуск топлива?

Каждый автомобилист хоть раз задавался вопросом: действительно ли на заправке залили ровно столько бензина, сколько указано на табло и в чеке? Проверить это можно — точность отпуска топлива подтверждается строгим метрологическим контролем и обязательной поверкой измерительного оборудования.

Как топливораздаточная колонка считает литры, зачем на АЗС нужен мерник и как водитель может сам проверить точность налива, рассказали специалисты АЗС «Газпромнефть».

АЗС «Газпромнефть»

Проголосуйте за финалистов благодаря вашей поддержке в финале премии Бренд года «За рулем».Проголосуйте за финалистов по этой ссылке

Как колонка считает литры

Топливораздаточная колонка – не просто насос с пистолетом, это высокотехнологичное устройство со сложным программным обеспечением и точными измерительными приборами внутри.

Главный из них — объёмомер, или измеритель объёма. Это устройство, через которое проходит топливо перед подачей в топливный пистолет. Именно оно измеряет, сколько бензина или дизеля заливается в бак.

Как это работает? Топливо из резервуара подаётся в измеритель объёма под давлением. При прохождении через него возникает разность давлений на входе и выходе, что заставляет измерительный механизм – поршень или ротор – двигаться.

У поршневого измерителя это движение возвратно-поступательное: поршни по очереди заполняют камеры топливом и вытесняют отмеренную порцию дальше. Объём каждой такой камеры строго определён, поэтому каждая порция топлива всегда одинакова.

В роторных измерителях принцип похож: внутри камеры находятся лопасти или шестерни. Они делят её на отсеки одинакового объёма. Топливо по очереди заполняет каждый отсек и вытесняется дальше. Один оборот ротора – это строго определённый объём прошедшего топлива.

Каждое движение поршня или ротора передаётся на вал, а с него – на специальный датчик, который преобразует вращение в электрические импульсы. Каждый импульс соответствует строго определённому объёму. Электроника считает импульсы и переводит их в литры на табло.

Как быстро течёт топливо — не важно: один импульс всегда равен одному и тому же объёму.

Это как турникет в метро: каждое вращение — один человек. Только здесь «турникет» считает не людей, а импульсы, каждый из которых равен строго определённому объёму.

У персонала станции нет доступа к настройкам этого оборудования – все измерительные узлы опломбированы: вмешаться в их работу просто невозможно.

Еще один уровень контроля — цифровая сверка

Колонка, резервуары и касса связаны между собой единым цифровым контуром и постоянно обмениваются информацией.

Система сопоставляет три показателя: сколько топлива отпустила колонка, какой объём выбыл из резервуара и какой объём отражён в кассовых чеках. В конце каждой смены персонал сверяет эти данные. На современных сетевых АЗС ручная корректировка исключена – отчет формируется автоматически

Таким образом точность отпуска строго контролируется всей системой учета станции.

Мерник: как проверить точность налива

Колонка гарантирует точность, но убедиться в этом можно и вручную. Для этого на каждой АЗС есть главный инструмент проверки – эталонный мерник. Это средство измерения с определенным номинальным объемом, чаще всего на 10 литров. Он позволяет сравнить фактический объем выданного топлива с показаниями колонки.

Сначала мерник смачивают топливом из того топливораздаточного «пистолета», который будут проверять: это исключает погрешность из-за разницы температур и остатков жидкости. Затем топливо сливают и выдерживают не менее 1 минуты, чтобы стекли все капли. И только после этого в мерник отпускают заданный объем – соответствующий номиналу мерника, например, десять литров. После заполнения и стабилизации уровня оператор считывает фактический объем по шкале. Допустимое отклонение – не более плюс/минус 50 миллилитров на десять литров.

Такую проверку можно провести прямо на станции и сразу увидеть результат.

Мерники, как и топливораздаточные колонки, регулярно проходят государственную метрологическую поверку. После этого прибор пломбируется. На корпусе есть уникальный номер, по которому можно проверить информацию об оборудовании и его поверке.

Убедиться в точности отпуска топлива может каждый, для этого можно попросить провести контрольный замер прямо на АЗС.

***

За точностью отпуска топлива стоит проверяемая система: опечатанные приборы, автоматическая сверка данных и государственный метрологический контроль. А мерник остается самым наглядным доказательством того, что в ваш бак попало ровно столько топлива, за сколько вы заплатили на кассе.