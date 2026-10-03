Купили 6 аккумуляторов и устроили короткое замыкание на 12 часов — выдержат?

«За рулем» провел тест недорогих автомобильных АКБ с ценой до 10 тысяч рублей

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин оценивают ресурс нескольких АКБ, проверяя их на «дуракоустойчивость».

Они объясняют, что часто в преждевременной гибели АКБ виноват владелец: невыключенные неправильно подключенная музыка – самые популярные способы разрядить батарею «в ноль». Если такие разряды повторяются, аккумулятор точно выйдет из строя раньше срока.

Для испытаний «живучести» АКБ в таких условиях мы купили шесть батарей SLI габаритами 242х175х190 мм. Все – бюджетного класса, с ценой до 10 тысяч рублей.

Разряжаем батарею «в ноль» самым суровым способом: закорачиваем ее полюсные выводы

Сначала для каждой батареи была определена резервная емкость путем замера времени ее разряда до величины 10,5 В током 25 А. Затем батарею полностью разряжали и выдерживали в разряженном и закороченном (!) виде 12 часов.

Да, режим испытаний тут более суровый, чем тот, когда водитель забывает выключить фары. У источников света сопротивление конечное – мы же обеспечили режим короткого замыкания с помощью толстого провода из набора для «прикуривания».

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Разряженные не до «нуля» батареи имеют тенденцию «оживать» через некоторое время после прекращения разряда, пусть и не полностью. Специалисты объясняют такой эффект быстрой диффузией кислоты из основной массы электролита в пластины. Мы решили подстраховаться, закоротив разряженные батареи на 12 часов – такие точно сами по себе не оживут. А заряжали батареи максимально возможным током, выдаваемым зарядным устройством, – 85 А.

Это ситуация, когда владелец машины, «прикурив» разряженную батарею, сразу отправился в поездку, предоставив генератору оживлять АКБ безо всяких щадящих режимов.

После 12 часов короткого замыкания каждую батарею снова заряжали и измеряли резервную емкость. Цикл повторяли три раза и определяли снижение резервной емкости, сравнивая с исходным.

Сколько в этом испытании «выживших»? Читайте в октябрьском номере «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Шок-разряд» из журнала «За рулем» №10 за 2026 год.