Переобувка своими силами — инструкция для тех, кто всё знает, но просто забыл

Эксперт Ревин про момент затяжки колесных болтов и необходимость балансировки

Чтобы не допустить ошибок во время смены летних шин на зимние, рекомендуем еще раз освежить в памяти правильный порядок действий. Итак...

1. Крепления колеса необходимо ослабить примерно на пол-оборота, пока шина соприкасается с землей. Секретный болт или гайку ослабляем первой.

2. Автомобиль нужно приподнимать за специальное, чаще всего отмеченное место на пороге, надежным домкратом. Чтобы он стоял устойчиво при работе на мягком покрытии, стоит подложить упор под колесо.

3. Снимаем колесо. Если зимнее колесо не будет установлено сразу, то желательно подставить страховочную стойку.

4. После снятия колеса необходимо очистить поверхность ступицы.

Попутно: осматриваем элементы автомобиля

При снятом колесе можно оценить состояние тормозных механизмов. Проверяем толщину колодок, износ дисков, подвижность суппорта, наличие течей тормозной жидкости, состояние тормозного шланга и провода датчика АБС.

Осматриваем детали подвески и рулевого управления. Нет ли разрывов сайлентблоков, не поврежден ли пыльник шаровой опоры, каково состояние амортизаторной стойки и рулевой тяги. Обязательно осматриваем стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Далее можно осмотреть состояние привода колеса – не рваные ли пыльники ШРУСа.

Продолжим...

5. Устанавливаем зимнее колесо, не забыв проверить направление вращения, указанное на шине.

6. Наживляем все болты или гайки и подтягиваем их, пока колесо поддомкрачено.

7. Опускаем колесо на землю, а потом затягиваем крепление правильным моментом. Порядок затяжки – через один при четырех и при пяти крепежных элементах. У большинства автомобилей момент затяжки не превышает 100-110 Н·м. Лучше всего воспользоваться динамометрическим ключом. Секретка затягивается последней и чуть слабее.

8. Подкачиваем шины до нормы, указанной производителем автомобиля. Давление за лето не должно снизиться более чем на 0,5 бара. Если падение больше, нужно искать утечку в летней шине. На всякий случай лучше проверить давление в зимних шинах еще раз через неделю после переобувки.

Нужно ли балансировать колеса?

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Если в прошлом сезоне вы не отмечали вибрации и дрожания руля при движении, не попадали в глубокие ямы на скорости, то можно обойтись без балансировки.

Начав ездить на зимних шинах, проверьте, не проявляется ли разбалансировка колес на всех используемых вами скоростях.

Если проблемы появились – езжайте на балансировку, нет – все в порядке.

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