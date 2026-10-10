Patriot против Витязя: чей зенитно-ракетный комплекс лучше
Уж что-что, а рекламировать и продавать в США умеют. В том числе продукцию военно-промышленного комплекса. За годы производства заокеанское изделие MIM-104 PATRIOT распространилось по миру и стоит на вооружении десятков стран.
За частоколом знаков две аббревиатуры:
- Сокращение MIM означает «мобильная ракета перехватчик».
- PATRIOT составлен из первых букв словосочетания. В переводе на русский – «радиолокационная станция слежения с фазированной антенной решеткой для перехвата целей».
В общем, перед нами подвижная система ПВО средней дальности, компоненты которой базируются на колесных шасси. В их числе пункт управления, комплекс связи, радиолокационная станция, дизельная электростанция, антенно-мачтовое оборудование, транспортно-заряжающие машины, пусковые установки. Последние могут вести огонь ракетами разных типов, что позволяет поражать как аэродинамические (самолеты, БПЛА, крылатые ракеты), так и баллистические (ракеты тактические, оперативно-тактические) цели.
Вооружение MIM-104 постоянно совершенствуется с 1984 года. На сегодня возможности комплекса следующие:
- Дальность поражения (здесь и далее аэродинамические/баллистические цели), км: 3-100/3-20.
- Высота, км: 0,06-24/0,06-20.
- Дальность обнаружения цели, км: 70-180.
- Число одновременно сопровождаемых целей: 125.
- Число ракет на одной пусковой установке, шт: 4-16.
В разных странах для базирования компонентов комплекса применяют разную колесную технику. Но для главного элемента MIM-104 (пусковых установок) обычно используют четырехосные полноприводные грузовики. В Америке это армейские машины Oshkosh HEMTT A4. В Европе распространение получили немецкие MAN разных поколений. Из них наиболее известный носитель Lkw 15t mil gl A1 BR колесной формулы 8х8.
Основные характеристики
- Габариты (длина, ширина, высота), мм: 10 400х2900х3960.
- Полная масса: 32 тонны.
- Грузоподъемность: 14 000 тонн.
- Экипаж: 2 человека.
- Мощность дизельного двигателя Deutz: 360 л.с.
- Коробка передач: 16-ступенчатая механическая.
- Максимальная скорость: 80 км/ч.
- Запас хода: 500 км.
Полное название российского зенитно-ракетного комплекса ПВО средней дальности – С-350 Витязь. Принят на вооружение в 2019 году. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет. На его счету перехваты боеприпасов HIMARS, ATACMS, Storm Shadow.
Витязь способен вести огонь ракетами разных типов. В основе мобильного комплекса компоненты на колесных шасси: пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, пуско-заряжающие и самоходные пусковые установки.
Кроме того, к комплексу могут быть приданы трехкоординатный всевысотный обнаружитель и РЛС разведки и целеуказания Прима.
Показатели зенитных талантов С-350 превосходят PATRIOT:
- Дальность поражения (аэродинамические/баллистические цели), км: 2,5-120/5-25.
- Высота, км: 0,01-25/0,01-25.
- Дальность обнаружения цели многофункциональной РЛС, км: 150-230.
- Число одновременно сопровождаемых целей: 200.
- Число ракет на одной пусковой установке, шт.: 12-32.
- Число одновременно обстреливаемых целей (аэродинамических/баллистических): 16/12.
Полноприводные носители основных компонентов комплекса С-350 унифицированы, что огромный плюс с точки зрения эксплуатации и ремонта. Для пусковых установок используется шасси БАЗ-6909 колесной формулы 8х8, для пункта управления и многофункциональной РЛС – БАЗ-69092 6х6.
Основные характеристики четырехосной машины (в скобках трехосной):
- Габариты (длина, ширина, высота), мм: 12 400х2750х3088 (10851х2750х3088).
- Полная масса 35 (29) тонн.
- Грузоподъемность 17,5 (14) тонн.
- Мощность дизельного двигателя ЯМЗ 470-500 л.с.
- Коробка передач 9-ступенчатая механическая.
- Максимальная скорость 80 км/ч.
- Запас хода 1000 км.
Подытожим. Мобильный комплекс ПВО Витязь современнее и дешевле американского MIM-104 (финансы играют не последнюю роль с точки зрения экспортных перспектив). Что касается боевого применения, то козырь отечественной разработки высокая эффективность, поскольку С-350 лучше приспособлен к отражению массированных налетов. В этом вклад и возможностей радиолокационных станций, и большего боекомплекта, и большего числа сопровождаемых целей, и возможности работать по объектам на предельно низких высотах.
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