Patriot против Витязя: чей зенитно-ракетный комплекс лучше

Эксперт «За рулем» сравнил российскую и американскую системы ПВО средней дальности

Уж что-что, а рекламировать и продавать в США умеют. В том числе продукцию военно-промышленного комплекса. За годы производства заокеанское изделие MIM-104 PATRIOT распространилось по миру и стоит на вооружении десятков стран.

Носителем пусковых установок комплекса MIM-104 в Европе стали четырехосные грузовики MAN.

За частоколом знаков две аббревиатуры:

Сокращение MIM означает «мобильная ракета перехватчик».

PATRIOT составлен из первых букв словосочетания. В переводе на русский – «радиолокационная станция слежения с фазированной антенной решеткой для перехвата целей».

В общем, перед нами подвижная система ПВО средней дальности, компоненты которой базируются на колесных шасси. В их числе пункт управления, комплекс связи, радиолокационная станция, дизельная электростанция, антенно-мачтовое оборудование, транспортно-заряжающие машины, пусковые установки. Последние могут вести огонь ракетами разных типов, что позволяет поражать как аэродинамические (самолеты, БПЛА, крылатые ракеты), так и баллистические (ракеты тактические, оперативно-тактические) цели.

Стандартный комплект пусковой установки PATRIOT: четыре ракеты в транспортно-пусковых контейнерах. Меньших по диаметру ракет нового поколения уместится по четыре в контейнер (суммарно 16 на установку).

Вооружение MIM-104 постоянно совершенствуется с 1984 года. На сегодня возможности комплекса следующие:

Дальность поражения (здесь и далее аэродинамические/баллистические цели), км: 3-100/3-20.

Высота, км: 0,06-24/0,06-20.

Дальность обнаружения цели, км: 70-180.

Число одновременно сопровождаемых целей: 125.

Число ракет на одной пусковой установке, шт: 4-16.

Время развертывания комплекса MIM-104 из походного положения в боевое – около получаса.

В разных странах для базирования компонентов комплекса применяют разную колесную технику. Но для главного элемента MIM-104 (пусковых установок) обычно используют четырехосные полноприводные грузовики. В Америке это армейские машины Oshkosh HEMTT A4. В Европе распространение получили немецкие MAN разных поколений. Из них наиболее известный носитель Lkw 15t mil gl A1 BR колесной формулы 8х8.

Основные характеристики

Габариты (длина, ширина, высота), мм: 10 400х2900х3960.

Полная масса: 32 тонны.

Грузоподъемность: 14 000 тонн.

Экипаж: 2 человека.

Мощность дизельного двигателя Deutz: 360 л.с.

Коробка передач: 16-ступенчатая механическая.

Максимальная скорость: 80 км/ч.

Запас хода: 500 км.

Полное название российского зенитно-ракетного комплекса ПВО средней дальности – С-350 Витязь. Принят на вооружение в 2019 году. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет. На его счету перехваты боеприпасов HIMARS, ATACMS, Storm Shadow.

Пусковая установка комплекса Витязь в работе.

Витязь способен вести огонь ракетами разных типов. В основе мобильного комплекса компоненты на колесных шасси: пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, пуско-заряжающие и самоходные пусковые установки.

Основные компоненты ракетного комплекса Витязь базируются на шасси Брянского автозавода.

Кроме того, к комплексу могут быть приданы трехкоординатный всевысотный обнаружитель и РЛС разведки и целеуказания Прима.

Показатели зенитных талантов С-350 превосходят PATRIOT:

Дальность поражения (аэродинамические/баллистические цели), км: 2,5-120/5-25.

Высота, км: 0,01-25/0,01-25.

Дальность обнаружения цели многофункциональной РЛС, км: 150-230.

Число одновременно сопровождаемых целей: 200.

Число ракет на одной пусковой установке, шт.: 12-32.

Число одновременно обстреливаемых целей (аэродинамических/баллистических): 16/12.

Даже сокращенные данные впечатляют. Уверяем, полные характеристики тоже не разочаруют. Скажем, по скорости развертывания из походного положения в боевое Витязь опережает американскую систему.

Пусковая установка Витязя на четырехосном шасси БАЗ. Боекомплект – 12 ракет семейства 9М96. Ракеты 9М100 меньшего диаметра увеличивают боекомплект установки до 32 единиц.

Полноприводные носители основных компонентов комплекса С-350 унифицированы, что огромный плюс с точки зрения эксплуатации и ремонта. Для пусковых установок используется шасси БАЗ-6909 колесной формулы 8х8, для пункта управления и многофункциональной РЛС – БАЗ-69092 6х6.

Витязь. Радиолокационная станция 50Н6 с фазированной антенной решеткой на шасси БАЗ-БАЗ-69092.

Основные характеристики четырехосной машины (в скобках трехосной):

Габариты (длина, ширина, высота), мм: 12 400х2750х3088 (10851х2750х3088).

Полная масса 35 (29) тонн.

Грузоподъемность 17,5 (14) тонн.

Мощность дизельного двигателя ЯМЗ 470-500 л.с.

Коробка передач 9-ступенчатая механическая.

Максимальная скорость 80 км/ч.

Запас хода 1000 км.

Продукция БАЗа, конечно, не сравнится в известности с изделиями немецкого MAN, но и здесь по показателям не выпадаем.

Витязь. Командный пункт 50К6 на шасси БАЗ-БАЗ-69092 6х6.

Подытожим. Мобильный комплекс ПВО Витязь современнее и дешевле американского MIM-104 (финансы играют не последнюю роль с точки зрения экспортных перспектив). Что касается боевого применения, то козырь отечественной разработки высокая эффективность, поскольку С-350 лучше приспособлен к отражению массированных налетов. В этом вклад и возможностей радиолокационных станций, и большего боекомплекта, и большего числа сопровождаемых целей, и возможности работать по объектам на предельно низких высотах.

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