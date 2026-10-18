Ижевские тайны: концепты, которые никто не видел

Эксперт Канунников рассказал о концептах Ижевского завода

Ижевскому заводу на роду было написано выпускать упрощенные Москвичи. Но те, кто работали на заводе, с эти не соглашались. Да еще как!

В поисках новой эстетики

Ходовой макет ИЖ-ПТ – совместное творчество Москвы и Ижевска.

Даже хэтчбек ИЖ-2125 Комби и фургон-«каблук» ИЖ-2715 завод продвинул на конвейер с трудом. Помогла не только энергия руководства завода, но и связи в правительственных кругах. При этом отходить от общей концепции Москвича-412 ижевскому заводу запрещали категорически.

Но те, кто работал на заводе, созданном в середине 1960-х, упорно и энергично старались создать нечто необычное, неординарное, передовое. Первый шаг на этом пути сделали еще в 1966-м, едва ижевский завод появился на автомобильной карте СССР.

ИЖ-ПТ имел сдвижные боковые двери.

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Термина «хэтчбек» в те годы еще не знали. И необычный концепт, построенный совместно с Всесоюзным институтом технической эстетики (ВНИИТЭ) в 1966 году, называли «седан-универсал». В создании концепта принимали участие московские художники Юрий Долматовский, Эдуард Молчанов, Владимир Арямов. Группу ижевских специалистов возглавлял главный конструктор заводского бюро, которое пока называлось ГКБ-88, – Владимир Абрамян.

Создавая кузов, художники и конструкторы думали о его технологичности. Именно поэтому сделали большие кузовные панели. Автомобиль оснастили сдвижными боковыми дверями – одна из любимых «фишек» Юрия Долматовского. Машина получила совсем не обычные для тех лет блок-фары и высокие вертикальные задние фонари, которые вошли в моду лет через сорок. Погрузочную высоту багажника сделали максимально низкой.

Трехдверную машину по имени ИЖ-ТЭ (ТЭ – техническая эстетика) строили именно как концепт (хотя такого термина тогда тоже не было), для отработки передовых и даже авангардных технических и художественных решений. Но, работая над этой машиной, ижевские художники и конструкторы вошли во вкус.

Прелюдия к Орбите

Прототип ИЖ-19 Старт, к счастью, сохранился.

В конце 1960-х — начале 1970-х в Ижевске работали над передовыми необычными конструкциями: переднеприводным хэтчбеков ИЖ-13 и внедорожником ИЖ-14. Когда окончательно стало ясно, что завод не сможет продвинуть эти проекты в производство, конструкторы и художники не опустили руки, а взялись за новый автомобиль – ИЖ-19.

На сей раз компоновка была классическая, агрегаты и узлы – от Москвича-412. Но кузов, созданный группой дизайнера Б.Аверьянова, сделали авангардным, по последней моде начала 1970-х — со стремительным, в спортивном стиле силуэтом. Оранжево-черный кузов ассоциировался с ижевским мотоциклом ИЖ-Планета-Спорт – первым в Союзе серийным спортивным, поступающим в продажу.

ИЖ-19 в середине 1970-х выглядел авангардно.

ИЖ-19, получивший неофициальное имя Старт, оснастили оригинальными ручками дверей, приборной панелью с круглыми, утопленными циферблатами, оригинальным вентиляционным лючком на крыше. Подходящих блок-фар в СССР не делали, поэтому на машину пришлось поставить четыре круглые.

Интерьер ИЖ-19 старались сделать в спортивном стиле.

ИЖ-19, собранный в 1975 году, был не просто концептом, а ходовым макетом. На машину даже ставили импортную автоматическую коробку передач. Но руководство автопрома испытало от опытного автомобиля нечто близкое к шоку и отвергло проект.

Однако в конце 1975 года завод получил задание взяться за перспективный автомобиль – идеи, заложенные в ИЖ-19, частично воплотили в прототипе ИЖ-19-01.

Опытный образец ИЖ-19-01 – далекий предок ИЖ-2126 Ода.

В 1976-м опытная машина выглядела свежо и современно. Она и стала прелюдией к ИЖ-2126 Орбита (позднее – Ода), на создание которой ушло еще полтора десятилетия. Да и получилась машине, в итоге, совсем другой…

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