Как получать больше бонусов на заправках и не терять статус

У каждого автомобилиста в телефоне есть хотя бы одно приложение с программой лояльности от автозаправочной сети.

Копить бонусы, чтобы затем заправить на них полбака сверху или купить кофе в дорогу стало таким же привычным делом, как получать банковский кэшбек. Но приносят ли карты лояльности ощутимую выгоду сегодня?

Чтобы ответить на этот вопрос, редакция «За рулем» изучила условия программы лояльности «Нам по пути», которая действует на более чем 1500 АЗС сети «Газпромнефть» по всей России.

АЗС «Газпромнефть»

Проголосуйте за финалистов благодаря вашей поддержке в финале премии Бренд года «За рулем».Проголосуйте за финалистов по этой ссылке Не топливом единым Современная АЗС – это не только колонка и касса. Это еще и кофе, перекус, покупки в дорогу. Именно поэтому крупные сети АЗС не только строго следят за качеством топлива и сервиса, но и предлагают выгодные акции на сопутствующие товары. Этим летом многие крупные сети расширили количество акций – в первую очередь с участием напитков, которые автомобилисты любят брать в дорогу. Многие из этих предложений действовали эксклюзивно для участников программ лояльности. Например, сеть АЗС «Газпромнефть» возвращала бонусами до 50% стоимости чашки кофе. Еще одно преимущество – персональные предложения. Искусственный интеллект анализирует историю покупок и подбирает предложения под конкретного водителя: если система видит, что вы заправляетесь по дороге на работу каждый вторник и четверг, вам придет пуш-уведомление со скидкой на любимый капучино именно в эти дни и часы.



Бонусы с заправки

Выгода при покупке топлива напрямую зависит от статуса участника программы лояльности. Он может быть серебряным, золотым или платиновым – и приносить, соответственно, от 1 до 2 бонусов за каждый залитый литр.

Обычно статус в программе лояльности рассчитывается исходя из объема топлива, заправленного владельцем карты за предыдущий месяц. Но бывают исключения. Например, сейчас сеть АЗС «Газпромнефть» сохраняет привилегии участников на октябрь и продлевает срок действия бонусов тем, у кого он истекал в этом месяце.

Что в итоге

Карты лояльности остаются рабочим инструментом для тех, кто регулярно заправляется и пользуется акциями. Условия программы «Нам по пути» сейчас включают не только стандартное начисление бонусов, но и дополнительные предложения для новых участников. Например, до конца октября при оформлении карты можно получить 200 бонусов — 100 приветственных и еще 100 в рамках акции*. Это заметная сумма, которую можно сразу потратить на топливо или покупки на АЗС.

*Сроки проведения акции с 20.07.2026 по 31.10.2026 г. Организаторы акции: ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» и ООО «Газпромнефть-Центр». С полными правилами акции «Добро пожаловать!» можно ознакомиться на сайте https://gpnbonus.ru в разделе «Акции».