197 л. с., 7,7 л/100 км: просторный кроссовер за разумные деньги
Дизайн
На русский Huge переводится как «огромный», но на деле этот кроссовер оказался просто большим (длина 4720 мм).
В экстерьере – минимум эксцентричности. Например, нет выдвижных ручек.
Массивная решетка радиатора с вертикальными прутьями, обычные дверные ручки под естественный хват – всё это должно откликаться аудитории, которой ближе солидная классика, нежели эпатаж.
Такой же настрой в салоне. На передней панели – кластер из 8‑дюймовой приборки и 12‑дюймового тачскрина медиасистемы. Радует, что климат-контроль управляется удобными крутилками, а селектор трансмиссии – классический джойстик.
Солидный запас пространства на заднем ряду – важный козырь. Сиденья удобны, есть дефлекторы, индивидуальная подсветка, USB-разъем, откидной подлокотник. Для полного счастья не хватает разве что обогрева.
Как едет?
Huge построен на переднеприводной платформе, но благодаря солидному клиренсу в 210 мм можно не бояться съезжать с асфальта. Для движения по грунтовкам и нечищеным зимним дворам возможностей будет достаточно.
Турбомотор 1.5 снабжен цепным приводом ГРМ. У него солидная для такого литража отдача: 197 л. с. и 305 Н·м. Однако искрометных ускорений Huge не демонстрирует – набирает ход напористо, но чуть сдержанно. Вторит этой философии и семиступенчатый «мокрый» робот Getrag, переключающий передачи плавно, без дерготни.
В настройках шасси баланс сдвинут в сторону комфорта. Управляемость далека от спортивной резкости. Плавность хода – выше среднего: подвеска мягко отрабатывает неровности, да и энергоемкость на высоте.
Huge в версии Престиж оснащен набором водительских ассистентов. Особенно порадовала система удержания в полосе – держит точно по центру, здорово облегчая жизнь водителю.
Стоимость топ-версии составляет 2,89 млн (с учетом скидок), а начальной комплектации Комфорт – 2,69 млн рублей. По нынешним временам это разумная цена. Huge – один из самых мощных, крупных и вместительных кроссоверов, предлагаемых за такие деньги.
Расход топлива порадовал: по чекам получилось 8,7 л/100 км – достойный результат для крупного и мощного кроссовера.
Dongfeng Huge
- Разгон 0–100 км/ч, с 8,2
- Макс. скорость, км/ч 190
- Длина / ширина / высота / база, мм 4720 / 1910 / 1702 / 2825
- Дорожный просвет, мм 210
- Объем багажника, л 770*–2160
- Снаряженная / полная масса, кг 1559 / 1959
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 197 л. с. при 5200 об/мин, 305 Н·м при 2000–4000 об/мин
- Трансмиссия передний привод, Р7
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 52
- Средний расход топлива, л/100 км 7,7
* До потолка.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте