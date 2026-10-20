197 л. с., 7,7 л/100 км: просторный кроссовер за разумные деньги

Новый кроссовер Dongfeng Huge 2026: тест-драйв, цены

Дизайн

На русский Huge переводится как «огромный», но на деле этот кроссовер оказался просто большим (длина 4720 мм).

В экстерьере – минимум эксцентричности. Например, нет выдвижных ручек.

Массивная решетка радиатора с вертикальными прутьями, обычные дверные ручки под естественный хват – всё это должно откликаться аудитории, которой ближе солидная классика, нежели эпатаж.

Такой же настрой в салоне. На передней панели – кластер из 8‑дюймовой приборки и 12‑дюймового тачскрина медиасистемы. Радует, что климат-контроль управляется удобными крутилками, а селектор трансмиссии – классический джойстик.

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Солидный запас пространства на заднем ряду – важный козырь. Сиденья удобны, есть дефлекторы, индивидуальная подсветка, USB-разъем, откидной подлокотник. Для полного счастья не хватает разве что обогрева.

Dongfeng Huge. Цена в России от 2 689 900 ₽.

Как едет?

Huge построен на переднеприводной платформе, но благодаря солидному клиренсу в 210 мм можно не бояться съезжать с асфальта. Для движения по грунтовкам и нечищеным зимним дворам возможностей будет достаточно.

Турбомотор 1.5 снабжен цепным приводом ГРМ. У него солидная для такого литража отдача: 197 л. с. и 305 Н·м. Однако искрометных ускорений Huge не демонстрирует – набирает ход напористо, но чуть сдержанно. Вторит этой философии и семиступенчатый «мокрый» робот Getrag, переключающий передачи плавно, без дерготни.

Интерьер выдержан в классическом ключе – традиционный селектор трансмиссии и не запредельное количество сенсоров.

В настройках шасси баланс сдвинут в сторону комфорта. Управляемость далека от спортивной резкости. Плавность хода – выше среднего: подвеска мягко отрабатывает неровности, да и энергоемкость на высоте.

Huge в версии Престиж оснащен набором водительских ассистентов. Особенно порадовала система удержания в полосе – держит точно по центру, здорово облегчая жизнь водителю.

Второй ряд подкупает завидным простором, бесступенчатой регулировкой угла наклона спинок, а также совершенно ровным полом.

Стоимость топ-версии составляет 2,89 млн (с учетом скидок), а начальной комплектации Комфорт – 2,69 млн рублей. По нынешним временам это разумная цена. Huge – один из самых мощных, крупных и вместительных кроссоверов, предлагаемых за такие деньги.

Расход топлива порадовал: по чекам получилось 8,7 л/100 км – достойный результат для крупного и мощного кроссовера.

Экономичный турбомотор, европейские и американские комплектующие Только передний привод, нет Android Auto и Apple CarPlay

Dongfeng Huge

Разгон 0–100 км/ч, с 8,2

8,2 Макс. скорость, км/ч 190

190 Длина / ширина / высота / база, мм 4720 / 1910 / 1702 / 2825

4720 / 1910 / 1702 / 2825 Дорожный просвет, мм 210

210 Объем багажника, л 770*–2160

770*–2160 Снаряженная / полная масса, кг 1559 / 1959

1559 / 1959 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 197 л. с. при 5200 об/мин, 305 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 197 л. с. при 5200 об/мин, 305 Н·м при 2000–4000 об/мин Трансмиссия передний привод, Р7

передний привод, Р7 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 52

АИ‑92…95 / 52 Средний расход топлива, л/100 км 7,7

* До потолка.

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