Рейтинг бюджетных нешипованных шин — топ-5 моделей

Шины 185/65 R15 для Solaris, Polo, Logan и Vesta: самые дешевые на рынке РФ

Переобуть недорогой автомобиль на зиму с минимальными издержками – если перед вами стоит такая задача, эта статья для вас.

Мы подобрали пять моделей фрикционных шин самых ходовых типоразмеров 185/65 R15 и 185/60 R15 – такие ставят на бюджетные машины вроде Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan и Lada Vesta. При прочих равных, фрикционные шины почти наверняка окажутся доступнее шипованных, в большинстве ситуаций работать будут не хуже (особенно в городе), а по акустическому комфорту и возможности выбирать время для переобувки наверняка окажутся предпочтительнее.

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В подборку попали пять наиболее доступных моделей, найденных нами на маркетплейсах в октябре 2026 года. Акцент сделан на известных брендах, хотя есть и новичок шинного рынка РФ. Предложения с малым количеством отзывов мы не рассматривали, а там, где их было достаточно, собрали самые часто упоминаемые плюсы и минусы.

Все модели бюджетные, а расположены по возрастанию цены. Она справедлива на день публикации для московского региона. Цена указана за одну шину.

Belshina BEL-287 ArtmotionSnow – от 3463 руб.

Хорошо известные у нас шины из Республики Беларусь. Хоть это и фрикционные шины, они создавались специально под погодные условия России и северной Европы. По словам разработчиков, шина хорошо чувствует себя на мокром и заснеженном покрытии.

Belshina BEL-287 ArtmotionSnow

Производство и поставки: эти шины производит предприятие «Белшина», у которого в РБ три завода – в Бобруйске, Жодино или Барановичах. Налажены стабильные поставки в Россию, модель можно найти на всех российских маркетплейсах.

Плюсы: мягкая, стабильно держит дорогу, хорошо проявляет себя в снегу.

мягкая, стабильно держит дорогу, хорошо проявляет себя в снегу. Минусы: шумная пока новая, «не для гонщиков» – побуждает соблюдать осторожность.

Cordiant Winter Drive – от 3570 руб.

Это шины российского холдинга «Кордиант» – они находятся в производстве с 2012 года и хорошо известны на рынке. Главная среда их обитания – мегаполис, ведь линейку разрабатывали как раз с прицелом на эксплуатацию в условиях мягкой городской зимы. Протектор «заточен» на эффективную работу в снегу и в переменчивых зимних условиях.

Cordiant Winter Drive

Производство и поставки: «Кордиант» выпускает эти шины силами двух заводов в Ярославле и Омске, так что с доставкой по России, как и наличием в российских магазинах, проблем нет.

Плюсы: цена, долговечность, хорошая работа по снегу, можно ездить в гололед.

цена, долговечность, хорошая работа по снегу, можно ездить в гололед. Минусы: повышенные шум и жесткость при сильных морозах.

Lanvigator Ice Land Max – от 3619 руб.

Новый для нас шинный бренд Lanvigator имеет китайскую прописку. Создавая Ice Land Max, в компании старались сделать протектор, дающий уверенность и в слякоть, и в снег, дополнительно укрепили плечевые зоны для стабильности в маневрах, а также применили особый состав, повышающий износостойкость.

Lanvigator Ice Land Max

Производство и поставки: марка принадлежит основанной в 1991 году компании Shandong Haohua Tire, располагающей производственными мощностями в провинции Шаньдун. Модель Ice Land Max совсем свежая: ее начали выпускать в 2023-м, а завозить в РФ – годом позже. У нас эти шины продаются через официальных дистрибьюторов (в том числе – на маркетплейсах) и в розничных шинных сетях.

Плюсы: неплохо справляется со снегом и гололедом, мягкая и тихая.

неплохо справляется со снегом и гололедом, мягкая и тихая. Минусы: нарушение геометрии при поставке некоторых комплектов, сложности с балансировкой.

Viatti Brina (V-521) – от 3669 руб.

Бренд Viatti принадлежит российскому шинному комплексу Kama Tyres. В свое время в создании этой модели принимали участие немецкие специалисты, работавшие над технологиями, а также итальянцы, которые отвечали за дизайн. Модель была специально адаптирована к российским условиям.

Viatti Brina (V-521)

Производство и поставки: эти шины делают на российском заводе «Нижнекамскшина», откуда шины поставляются в официальные точки продаж и сеть партнеров. Модель широко представлена и в обычных шинных магазинах, и в онлайне.

Плюсы: хорошее соотношение цена/качество, устойчивость к проколам, приемлемо работает по снегу и заснеженному льду, хорошо тормозит по мокрому.

хорошее соотношение цена/качество, устойчивость к проколам, приемлемо работает по снегу и заснеженному льду, хорошо тормозит по мокрому. Минусы: дает слабое сцепление в условиях тающего льда, требует внимания на сильном гололеде.

Kumho WI51 – от 4541 руб.

Kumho – известный корейский бренд, и он представлен в РФ официально. Производитель сообщает, что модель отличает баланс между управляемостью, сцеплением и комфортом. Шина призвана сохранять стабильность на любом покрытии и эффективно отводить снег из пятна контакта, снижая риск аквапланирования.

Kumho WI51

Производство и поставки: марка корейская, но заводы есть в трех странах – Корее, Китае и Вьетнаме. По сути, в РФ может попасть комплект любого производства: в свежих отзывах люди пишут, в частности, о корейском и китайском происхождении. Официальный дистрибьютор сообщает, что шины поставляются новыми и проходят хранение в соответствии с регламентом производителя.

Плюсы: хорошо держит заснеженную дорогу и справляется со снежной кашей, при соблюдении скоростного режима прогнозируемо едет по льду.

хорошо держит заснеженную дорогу и справляется со снежной кашей, при соблюдении скоростного режима прогнозируемо едет по льду. Минусы: шумная и жесткая по меркам «липучки», сложности с балансировкой отдельных комплектов.

Когда переобувать автомобиль в зимние шины?

Остается напомнить, что даже с учетом того «широкого окна» времени переобувки, которое дают фрикционные шины, на них не стоит длительно ездить в плюсовые температуры – по теплому асфальту они держат плохо.

И напротив – сильно задерживаться с переходом на зимние шины не стоит! Тянуть до откровенного «минуса» очень рискованно.

Ведь главное – не попасть на лед на летних шинах. В таких условиях любые зимние шины будет эффективнее летних. Даже такие недорогие, как в представленной подборке.

Ранее «За рулем» подробно рассказал, когда нужно переходить на зимние шины.