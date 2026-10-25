Мощный кран СССР — почему собрали только один?

Кран Январец 250 мог поднимать грузы до 250 т на высоту до 96 метров

Кран КС‑10471 ( Январец‑250) образца 1985 года имел телескопическую стрелу длиной от 14 до 52 м, состоящую из пяти секций, и мог поднимать грузы на высоту до 96 м.

Кран КС 10471 (Январец 250)

Грузоподъемность достигала 250 т, это был один из самых мощных кранов того времени.

При создании шасси с колесной формулой 16×8 использовали узлы от восьмиколесного МАЗ‑543. Первые четыре оси шасси были поворотными.

Уникальный дизель-гидравлический кран был изготовлен в единственном экземпляре, потому что развал СССР уже был делом времени.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекци о нирует много лет. Вот, например, вы знали, что автопилот для сельхозтехники появился в СССР почти 50 лет назад?

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