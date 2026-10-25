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Мощный кран СССР — почему собрали только один?

Кран Январец 250 мог поднимать грузы до 250 т на высоту до 96 метров

Кран КС‑10471 ( Январец‑250) образца 1985 года имел телескопическую стрелу длиной от 14 до 52 м, состоящую из пяти секций, и мог поднимать грузы на высоту до 96 м.

Кран КС 10471 (Январец 250)
Кран КС 10471 (Январец 250)

Грузоподъемность достигала 250 т, это был один из самых мощных кранов того времени.

При создании шасси с колесной формулой 16×8 использовали узлы от восьмиколесного МАЗ‑543. Первые четыре оси шасси были поворотными.

Уникальный дизель-гидравлический кран был изготовлен в единственном экземпляре, потому что развал СССР уже был делом времени.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекци о нирует много лет. Вот, например, вы знали, что автопилот для сельхозтехники появился в СССР почти 50 лет назад?

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