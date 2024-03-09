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Автокран из двух ракетовозов! Как создали этого монстра (видео)
9 марта
Автокран из двух ракетовозов! Как создали этого монстра (видео)
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Автокран из двух ракетовозов! Как создали этого монстра (видео)

Блогер рассказал про забытый автокран из СССР, способный поднимать до 250 тонн

Когда гонка вооружений между СССР и США прекратилась, в Союзе осталось огромное количество ракетовозов, которые некуда было девать. Тогда их стали передавать для конверсии в гражданскую технику. А для чего можно применить огромный ракетовоз?

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В Одессе из них делали автокраны – и это было весьма изящное решение. Моделей под маркой «Январец» было несколько, ведь в ход шли самые различные вариации вчерашних «вояк». Самым большим из них был КС-10471, имевший грузоподъемность 250 тонн!

В основу его восьмиосного шасси легли два ракетовоза МАЗ-543. Пятисекционная стрела могла раздвигаться до 51,3 метра, а с 10-метровым удлинителем и самым длинным гуськом (они были 20- и 30- или 45-метровые) можно было получить высоту подъема груза в 96 метров. Такой автокран был воплощен лишь в одном экземпляре… Смотрим видео о нем и его собратьях!

Источник: Гора автофактов

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